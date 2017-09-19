Pornhub предложил Дурову помочь с женщинами
Российское подразделение PornHub предложило старшему брату Павла Дурова Николаю премиум-аккаунт на своем порносайте. Сообщение об этом появилось в группе компании во "ВКонтакте".
"Николай Дуров, во избежание подобных проблем готовы подарить премиум на Pornhub", – гласит пост ресурса для взрослых. Вероятно, таким образом, компания решила вмешаться в конфликт из-за женщины, который произошел между братьями Дуровыми и бывшим техническим директором "ВКонтакте" Антоном Розенбергом.
Видимо, порноресурс решил шутливо намекнуть Николаю Дурову на то, что вместо того, чтобы ухаживать за невестой Розенберга, лучше посмотреть видео для взрослых. Подписчики группы оценили по достоинству стеб PornHub.
"Единственный паблик, который троллит напрямую обращаясь к жертве. Достойно аплодисментов", "Красавцы", – прокомментировали пост в Сети. Впрочем, некоторые подписчики усомнились в том, что у Павла Дурова действительно есть старший брат. "Ну какое порно, ну вы что. Николай же кот, и у него лапки", – пошутил один из подписчиков.
Напомним, ранее директор особых направлений Telegram Антон Розенберг рассказал о конфликте с семьей Дуровых. По словам топ-менеджера, его отношения с братьями разладились после того, как он узнал о том, что Николай Дуров втайне ухаживает за его невестой.
По словам Розенберга, после этого Павел Дуров нашел способ не только уволить его из компании, но и предъявить бывшему коллеге и единомышленнику иск на баснословную сумму в сто миллионов рублей – якобы за "разглашение коммерческой тайны".
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