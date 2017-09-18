Дуров попал в скандал из-за женщины

Технический директор "ВКонтакте" и директор особых направлений Telegram Антон Розенберг рассказал о конфликте с семьей Дуровых: всему виной оказалось предательство. За правду Дуров потребовал через суд сто миллионов рублей.

Антон Розенберг поделился в Сети своими воспоминаниями о Павле и Николае Дуровых, с которыми знаком еще с детства. Причиной откровений топ-менеджера "ВКонтакте" стал иск к нему со стороны Дурова на сто миллионов рублей, первое заседание по которому состоится 19 сентября. Ранее открылось, что истец за спиной ответчика оказывал недвусмысленные знаки внимания его девушке.

Как рассказал Антон Розенберг в своей пространной – с фотографиями и скриншотами – статье, опубликованной на Медиуме, много лет, с момента основания "ВКонтакте" и до 2017 года, его работа с Дуровыми была плодотворной. Все разладилось, когда Антон узнал, что опекаемый им с детства Николай Дуров втайне ухаживает за его невестой. После этого Павел Дуров нашел способ не только уволить Антона из компании, но и предъявить бывшему коллеге и единомышленнику иск на баснословную сумму в сто миллионов рублей – якобы за "разглашение коммерческой тайны".

Пока разбирательство шло внутри самой компании, у Розенберга якобы накопилось девятнадцать прогулов. Это и стало формальной причиной для увольнения – по статье. Антон, по его словам, попытался оспорить увольнение в суде, однако получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны, от подконтрольного, по его словам, Павлу Дурову ООО "Телеграф", в котором и числился работником.Сам Дуров отрицает, что Розенберг когда-либо работал в Telegram.

КОТ ДУРОВА или ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ПАВЕЛ #ДУРОВ ТРЕБУЕТ ОТ МЕНЯ 100 000 000 В СУДЕ

Антон Розенбергhttps://t.co/ewwis6XRMT — В тираже ���� (@in_circulation) 18 сентября 2017 г.

Позже в своем интервью Медузе Павел Дуров заявил, что Розенберг не был его сотрудником. Кроме того, Дуров указал на "психические заболевания" бывшего коллеги. Дуров также заявил, что не имеет отношения к иску в отношении Розенберга. На вопрос о том, есть ли у его брата Николая конфликт с Розенбергом, Дуров предпочел не ответить.