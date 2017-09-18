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Hi-tech

Дуров попал в скандал из-за женщины

Фото: GLOBAL LOOK press
Технический директор "ВКонтакте" и директор особых направлений Telegram Антон Розенберг рассказал о конфликте с семьей Дуровых: всему виной оказалось предательство. За правду Дуров потребовал через суд сто миллионов рублей.
прочитано 927 раз

Антон Розенберг поделился в Сети своими воспоминаниями о Павле и Николае Дуровых, с которыми знаком еще с детства. Причиной откровений топ-менеджера "ВКонтакте" стал иск к нему со стороны Дурова на сто миллионов рублей, первое заседание по которому состоится 19 сентября. Ранее открылось, что истец за спиной ответчика оказывал недвусмысленные знаки внимания его девушке.

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Как рассказал Антон Розенберг в своей пространной – с фотографиями и скриншотами – статье, опубликованной на Медиуме, много лет, с момента основания "ВКонтакте" и до 2017 года, его работа с Дуровыми была плодотворной. Все разладилось, когда Антон узнал, что опекаемый им с детства Николай Дуров втайне ухаживает за его невестой. После этого Павел Дуров нашел способ не только уволить Антона из компании, но и предъявить бывшему коллеге и единомышленнику иск на баснословную сумму в сто миллионов рублей – якобы за "разглашение коммерческой тайны". 

Пока разбирательство шло внутри самой компании, у Розенберга якобы накопилось девятнадцать прогулов. Это и стало формальной причиной для увольнения – по статье. Антон, по его словам, попытался оспорить увольнение в суде, однако получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны, от подконтрольного, по его словам, Павлу Дурову ООО "Телеграф", в котором и числился работником.Сам Дуров отрицает, что Розенберг когда-либо работал в Telegram.

Позже в своем интервью Медузе Павел Дуров заявил, что Розенберг не был его сотрудником. Кроме того, Дуров указал на "психические заболевания" бывшего коллеги. Дуров также заявил, что не имеет отношения к иску в отношении Розенберга. На вопрос о том, есть ли у его брата Николая конфликт с Розенбергом, Дуров предпочел не ответить.

Автор: Алексей Минин18 сентября 2017, 22:02

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