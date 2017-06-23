Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Hi-tech

Дуров сцепился с Роскомнадзором

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Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Telegram блокировкой, если он не согласится соблюдать российские законы. Создатель Telegram Павел Дуров тут же ответил на претензии ведомства, передает URA.ru.

По его мнению, намерение Роскомнадзора заблокировать мессенджер – "саботаж государственных интересов". Дуров отметил, что после блокировки Telegram переписка российских чиновников через WhatsApp и Viber перейдет в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive.

"Мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову", -позже  заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, добавив, что управляющая мессенджером компания самостоятельно приняла решение не предоставлять информацию Роскомнадзору.

23 июня 2017, 20:31

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