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Как помирились Telegram и Роскомнадзор

Фото: GLOBAL LOOK press\Schaube/face to face
После длительной открытой дискуссии о вероятной блокировке Telegram в России глава Роскомнадзора решил что все-таки включит мессенджер в госреестр. Александр Жаров считает, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные.
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Первая информация о возможной блокировке Telegram в России появилась в середине мая 2017 года в нескольких Telegram-каналах. Роскомнадзор обязал команду мессенджера предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. А именно: страну регистрации, юридический адрес, доменное имя, описание функций, почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера.

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Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru

Александр Жаров отправил несколько официальных запросов к руководству Telegram.Ответа не получил. После чего выступил с открытым заявлением: "Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами."

Жаров считал, что "Дуров нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей". "Telegram и его непосредственное руководство полностью игнорирует все запросы, поясняющие необходимость соблюдения федерального закона об организаторах распространения информации, а также предоставления соответствующих данных", – заявлял чиновник.

Команда Telegram действительно оставляла официальные письма Роскомнадзора без ответа до тех пор, пока не возникла угроза реальной блокировки. 23 июня руководитель ведомства заявил, что сроки, отведенные команде мессенджера на принятие решения, истекли.

Павел Дуров. Фото: GLOBAL LOOK press

Тогда Павел Дуров наконец ответил главе Роскомнадзора на своей странице "Вконтакте": "Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive".

Спустя некоторое время появилось еще одно заявление: "Telegram не будет выполнять антиконституционных требований. Более того, сделать это невозможно, поскольку в современном мире обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, предполагающем хранение ключей дешифрования на клиентских устройствах. Владельцы мессенджеров ими не располагают", – заверил Дуров.

Почему-то именно этот ответ удовлетворил главу Роскомнадзора и было объявлено , чтоTelegamm будет добавлен в реестр. Жаров отметил, что последовать этому примеру  должны и остальные международные коммуникационные сервисы, которые пока этого не сделали. Действительно, в реестр не внесены данные ни Whatsapp, ни Facebook Messenger, ни Viber. При этом, как сообщает РБК со ссылкой на данные "Вымпелкома", Whatsapp пользуются 68,7% россиян, Viber – 45,7%, а Telegram – только 7,5%.

Надо отметить, что во всех странах заявления властей о блокировке идут мессенджеру только на пользу. Простые граждане, стараясь обезопасить себя от повсеместной слежки, присоединяются к Telegram. Ставка на защищенность и "сверхсекретный протокол" сыграла важную роль, хотя Дуров за нее подвергался критике со стороны многих экспертов и конкурентов – якобы строит маркетинг на страхе пользователей.

Сам Дуров не раз говорил, что 98% их пользователей  находятся за пределами России. Поэтому даже если Telegram заблокируют в нашей стране, на его востребованности это сильно не отразится.

Надо отметить, что при фразе "защищенный мессенджер" в первую очередь вспоминают именно о Telegram. Особенно любят его западные чиновники. Члены правительства Сан-Франциско предпочитают Telegram, потому что он лучше защищен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что Кремль для общения с журналистами использует Telegram, поскольку он удобен для быстрого оповещения. Более того, когда встал вопрос о блокировке Telegram, министр связи Николай Никифоров встал на его защиту, заявив, что он поддерживает контакт с Дуровым.

Тelegram запускался под лозунгом "Taking back our right to privacy" ("Вернем себе право на приватность"). Со временем эта надпись исчезла, и теперь Дуров использует более обтекаемую формулировку: "New era of messaging"( "Новая эра обмена сообщениями"). Возможно, это связано с тем, что WhatsApp запустил полное end-2-end-шифрование и стал еще более защищенным.

Автор: Татьяна Туманова30 июня 2017, 21:12

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