В России обменяют старые iPhone на новые

Apple запустила в России программу обмена предыдущих моделей iPhone на новые. Apple принимает к обмену купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE.

Программа называется trade-in. По ее условиям, обмену на новые гаджеты подлежат ранее купленные и находящиеся в хорошем состоянии iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE.

Обмен можно произвести в разных магазинах и сетях. Пока что это "М.видео", "Связной" и re:Store, сообщают Ведомости. Представители этих сетей свое участие в программе подтвердили.



Согласно условиям обмена, теперь можно обменять своего "старичка" на более новую модель. Сумму скидки, которую при этом предоставят при приобретении нового смартфона, определит автоматически специально разработанное программное обеспечение. По информации, полученной из одной из принимающих участие в программе торговой сети, скидка может достигать тридцати тысяч рублей и более. При этом размер скидки не должен превышать стоимость нового устройства.

"Скидка покупателям, сдавшим смартфон iPhone 7 Plus на 256 Гбайт, может составить 31 тысячу рублей. При этом размер скидки не должен превышать цену устройства, которое покупается взамен", – уточнил представитель ритейлера.



Пока что в программе участвуют всего несколько магазинов. Однако уже к августу trade-in распространится по всей России. Представителей торговых сетей предполагают, что проект будет бессрочным.