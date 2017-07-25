В России обменяют старые iPhone на новые

Огненное ДТП в Москве Интервью Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Наталья Фриске сообщила о раке
Пугачева в вызывающем мини пришла на рандеву к Вайкуле
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Вторник 25 июля
Лента новостей
21:55
Умерла вдова Фрэнка Синатры
21:49
В Москве трактор протаранил мотоцикл
21:43
Жена Цекало после третьих родов показала фигуру
21:40
Ефимова взяла бронзу чемпионата мира
21:24
У известного футболиста нашли рак
21:12
Водителей в час пик убивает воздух
20:54
Москвич из окна обстрелял прохожих
20:40
Агния Дитковските развелась с мужем
20:40
Сотрудник McDonald's показал ужасную грязь на кухне ресторана (фото)
20:21
Украина продолжает гадить в Крыму
20:01
Под Новосибирском конь убил 6-летнего мальчика
19:48
Причину депрессии обнаружили в мозге
19:44
В "ЕР" поддержали идею спрятать "чекушки" от глаз покупателей
19:35
Из Москвы-реки вытащили двух тонувших детей
19:32
Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо
19:05
Европа разнервничалась из-за новых санкций США
19:00
В Сети нашли самую красивую девушку-пилота (фото)
18:53
Трамп отправил черную метку Порошенко
18:44
Известная российская лыжница попалась на допинге
18:36
Глава 20th Century Fox Russia проткнул себя спицей
18:15
По факту огненного ДТП на Волоколамском шоссе возбудили дело
18:02
Неожиданный поворот в деле "золотой" свадьбы
18:01
Данко усомнился в родстве с особенной дочерью
18:00
Ляшко прошелся по мощному стержню Порошенко
17:49
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
17:33
На МКАД водитель Mercedes открыл стрельбу
17:19
Кличко продался за 6 тысяч долларов
17:11
Роковая любовь Высоцкого
17:04
Друг сообщил об онкологии у перенесшего инсульт Моисеева
16:58
Сын экс-главы МГТС объявлен в розыск по делу об аварии в Москве
16:42
В Крыму под упавшими качелями погиб ребенок
16:40
Мэр города на спор съел крысу (видео)
16:36
В Москве болиды разогнали до 285 км/ч
16:27
В Москве разочаровались в неудачнике Трампе
16:25
Калашникова вышла в свет после потери ребенка
16:19
Назван виновник загрязнения воздуха в Москве
16:13
Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"
15:55
Киев вербует предателей в Крыму
15:45
Над небоскребом "Москвы-Сити" заметили клубы дыма
15:38
Орбакайте влезла в скандал с Бузовой
15:31
В США продают шикарные особняки Лесина
15:15
Под Москвой автобус с детьми столкнулся с фурой
14:58
Путин рассказал Макрону и Меркель о буксующем Порошенко
14:58
50-летний манекенщик выглядит на 20
14:57
В Подмосковье найден самый длинный в мире слизень
14:51
После бурь и ураганов на Москву идут пожары
14:47
Трамп устроил взбучку Украине
14:39
Участницу "Дома-2" невозможно узнать после пластики
14:37
Чиновница из Коми попалась на магазинных кражах
14:31
Санкции США против России похоронят Европу
14:31
Названы главные риски для доллара
14:18
Как Меланья Трамп покорила сердце миллиардера
14:14
Волочкова в Крыму закрутила с богатым бизнесменом
14:04
Народ обругал Ливанова и Голубкину после их разрыва
14:02
Савченко обложила матом Украину (видео)
14:00
Терпящий поражение Трамп теряет влиятельных соратников
14:00
У России появится Экологический кодекс
13:58
Певица МакSим совсем себя запустила
13:57
В огненном ДТП на Волоколамском шоссе обвинили мажора
13:45
Российская гимнастка переломала руки во время выступления
13:40
Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста
13:37
На Украине отравили группу иностранных туристов
13:32
В Подмосковье дачник расстрелял соседа и покончил с собой
13:22
Внезапная смерть перечеркнула все планы Лолиты
13:21
Катя Гордон вспылила от слов бывшего мужа
13:01
Россиянка вышла замуж за украинца-маньяка
12:39
Младенца "накачали" героином сразу после рождения
12:37
Фадеев посмеялся над полнотой известной певицы
12:15
Галкин бросил Пугачеву с детьми ради ушлой Кудрявцевой
12:10
Работающие пенсионеры получат прибавку
12:09
В Испании мужчина с большим ножом ранил полицейского
12:01
Под Петербургом застрелили бизнесмена
11:55
Знаменитые писатели-кошатники
11:55
США готовят суровую кару для наглого Порошенко
11:41
Заказчика убийства осудили спустя 20 лет после преступления
11:33
В Якутии перед взлетом загорелся лайнер с пассажирами
11:27
Найдена родина толстяков
11:23
Толкалина оправдалась за красную тряпку вместо одежды
11:20
Огненное ДТП на Волоколамском шоссе попало на видео
11:18
В Петербурге мужчина убил и сжег мать
11:06
Куда пропала ведущая Юлия Бордовских
11:06
На Урале задержали иностранца с сумкой марихуаны
10:53
Чем грозит России отставка Тиллерсона
10:52
Назван размер курортного сбора для россиян
10:48
Российского хоккеиста-чемпиона поймали на допинге
10:41
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в КамАЗ
10:31
Оставленные дети Максаковой покорили публику
10:31
Подробности огненного ДТП на Волоколамском шоссе
10:30
В Москве возле станции метро нашли тело мужчины
10:18
В московском ресторане пройдет кастинг для работы в Голливуде
10:04
Рисунок Трампа выставили на торги
10:03
Что удерживает россиян от развода
09:37
Очевидцы сняли странное атмосферное явление под Пермью
09:33
Раскрыты причины кровавой бойни в Днепре
09:32
Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона
09:16
Последствия страшного ДТП на Волоколамском шоссе попали на видео
09:04
Названы самые грязные моря России
08:54
Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе
08:53
Законопослушные гуси восхитили Сеть (видео)
08:36
Трамп начал терять ближайших соратников
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
В счастье Пугачевой и Галкина засомневались
Пугачеву под конвоем отправили из Юрмалы в Москву
Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе
Панин о бывшей жене: Я хочу ей дать в рожу!
Галкин бросил Пугачеву с детьми ради ушлой Кудрявцевой
Hi-tech

В России обменяют старые iPhone на новые

Фото: apple.com
Apple запустила в России программу обмена предыдущих моделей iPhone на новые. Apple принимает к обмену купленные в России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE.
прочитано 569 раз

Программа называется trade-in. По ее условиям, обмену на новые гаджеты подлежат ранее купленные и находящиеся в хорошем состоянии iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE.

ПО ТЕМЕ

Основатель Apple объяснил высокую цену iPhone

iPhone научили спасать жизнь

iPhone хотят запретить во всем мире

 Новинки iPhone

Сюжеты Новинки iPhone

Обмен можно произвести в разных магазинах и сетях. Пока что это "М.видео", "Связной" и re:Store, сообщают Ведомости. Представители этих сетей свое участие в программе подтвердили.

Согласно условиям обмена, теперь можно обменять своего "старичка" на более новую модель. Сумму скидки, которую при этом предоставят при приобретении нового смартфона, определит автоматически специально разработанное программное обеспечение. По информации, полученной из одной из принимающих участие в программе торговой сети, скидка может достигать тридцати тысяч рублей и более. При этом размер скидки не должен превышать стоимость нового устройства. 

"Скидка покупателям, сдавшим смартфон iPhone 7 Plus на 256 Гбайт, может составить 31 тысячу рублей. При этом размер скидки не должен превышать цену устройства, которое покупается взамен", – уточнил представитель ритейлера. 

Пока что в программе участвуют всего несколько магазинов. Однако уже к августу trade-in распространится по всей России. Представителей торговых сетей предполагают, что проект будет бессрочным. 

Автор: Алексей Минин25 июля 2017, 21:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Покупатели iPhone штурмуют магазины Apple

567

комментарии

Политика

Европа разнервничалась из-за новых санкций США
Трамп отправил черную метку Порошенко
Савченко обложила матом Украину (видео)
Чем грозит России отставка Тиллерсона

Шоу-бизнес

Жена Цекало после третьих родов показала фигуру
Директор об опухоли Бориса Моисеева
Шаляпин снова живет с Копенкиной
Агния Дитковските развелась с мужем

Проишествия

Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо
Глава 20th Century Fox Russia проткнул себя спицей
Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста
Младенца "накачали" героином сразу после рождения

Lifestyle

Роковая любовь Высоцкого
Знаменитые писатели-кошатники
Рисунок Трампа выставили на торги
Михалков о гомосексуализме и трагедии
Шоу-бизнес

Фадеев посмеялся над полнотой известной певицы

Выступление прославленной дивы не оставило продюсера равнодушным
Шоу-бизнес

Данко усомнился в родстве с особенной дочерью

Певец заподозрил свою жену в измене с миллиардером
Шоу-бизнес

Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"

Девушка прорыдала несколько часов из-за слов шоумена
Политика

Европа разнервничалась из-за новых санкций США

В Брюсселе готовят свой ответ Вашингтону

Гороскоп

Раскрыт страшный обман Анны Калашниковой
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
Муж Ваенги посматривает по сторонам
Астрологический прогноз с 24 по 30 июля 2017 года

Фоторепортажи

Калашникова вышла в свет после потери ребенка
Певица МакSим совсем себя запустила
Куда пропала ведущая Юлия Бордовских
Знаменитости с пышными формами

Спорт

Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"
Судья спас жизнь футболисту во время матча (видео)

Регионы

Украина продолжает гадить в Крыму
В Подмосковье найден самый длинный в мире слизень
Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона
На Урале голодающий заключенный потребовал себе гарем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru