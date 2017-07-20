Основатель Apple объяснил высокую цену iPhone

Если у Apple есть фанаты – значит, есть те, кто готов переплачивать за продукцию компании. Об этом заявил сооснователь Apple, оправдывая немалую цену шаджетов.

"Продукты Apple надежные, но и цена на них крайне высокая. Многие люди готовы платить за это, особенно если они любят Apple", – заявил сооснователь корпорации Apple Стив Возняк, находясь в китайском Гуандуне, сообщает Лента.Ру со ссылкой на издание South China Morning Post.

Одновременно Возняк сделал реверанс в сторону китайских производителей. По его словам, китайцы постоянно находят какие-то простые и разумные решения, чтобы не задирать цену на свои разработки, но и не урезать функциональность собственных гаджетов. "Они с умом разработаны, красиво выглядят, а по цене доступны среднестатистическому человеку", – похвалил Возняк китайских коллег.

В подтверждение утверждению сооснователя Apple о надежности "яблочной" продукции, его мегакорпорация заявила о выходе в свет свежего обновления для системы безопасности операционной системы – iOS 10.3.3. Разработчики хвастают, что они ликвидировали возможность удаленно управлять смартфоном злоумышленникам.

Критическая уязвимость обнаружена в Wi-Fi модулях BCM4354, 4358 и 4359 от Broadcom. К слову, эти модули кроме продукции Apple используются в гаджетах от HTC, LG, Google и Samsung.