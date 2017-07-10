Прототип iPhone 8 сравнили с Samsung Galaxy S8

В коробке у iPhone не будет беспроводной зарядки. Зато новый смартфон предложат покупателям в четырех разных цветах.

Чем ближе старт продаж нового iPhone, тем больше случается информационных утечек по этому поводу. Так, согласно свежим слухам, смартфон будет выпущен в четырех цветовых вариантах, один из которых зеркальный. По другой информации, в коробке с телефоном не будет ожидаемой беспроводной зарядки: ее придется докупать отдельно.

Unbox Therapy сделал собственный прототип iPhone 8. Модель предназначена для сравнения аппарата с уже доступными телефонами от конкурентов Apple. В выложенном в Сеть видео, в частности, сравнивается будущий смартфон с уже находящимся в продаже Samsung Galaxy S8.

Видно, что у нового iPhone на самом деле – раньше это были только слухи – не станет кнопки Home и датчика Touch ID. Узнавать хозяина гаджет будет с помощью встроенной функции распознавания лиц. С этим отлично справится фронтальная 3D камера.

К слову, аналитики подчеркивают, что выход новинки сделает Apple первой в истории компанией, стоимость которой превысит триллион долларов. Сейчас гигант оценивается примерно в 752 миллиарда.

Ранее сообщалось, что продажи техники Apple могут оказаться под угрозой по всему миру. Американская компания Qualcomm обратилась с жалобой в комиссию по международной торговле на своего прямого конкурента. Dni.Ru сообщали, что по утверждению представителей Qualcomm, Apple якобы похитил несколько ключевых патентов с целью использования их в разработках своих продуктов. В Qualcomm намерены добиться запрета продаж всех поколений iPhone, где использовалась краденая технология. Впрочем, по мнению экспертов, эта информация вполне может оказаться маркетинговой "фишкой" в конкурентной борьбе гигантов в мире электроники.