Чехлы рассекретили дизайн iPhone 8

Пользователи Сети обнаружили на сайте одного из ритейлеров мобильных аксессуаров чехлы для iPhone 8. Благодаря им стал известен дизайн нового гаджета от Apple.

В качестве производителя чехлов и защитных стекол для iPhone 8 указана компания Olixar, передает Forbes. Аксессуары уже можно приобрести за сумму от десяти до 25 фунтов стерлингов (~750-1800 рублей). Западные СМИ доверяют этому источнику информации, так как ранее изображения новинок уже появлялись на сайте ритейлера до официального анонса, в частности – дизайн iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.

Снимки нового гаджета подтверждают слухи, что iPhone 8 получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей. Кнопка Home в устройстве станет виртуальной. Сканер отпечатков пальцев Touch ID, по всей вероятности, будет интегрирован в дисплей смартфона.

В верхней части экрана появится специальный "вырез" для датчиков и разговорного динамика. На задней панели iPhone 8 в чехле предусмотрено место для двойной вертикальной камеры. Предполагается, что с ее помощью пользователи смогут создавать VR-контент.

Примечательно, что многих пользователей Сети снимки разочаровали, причем по самым разным причинам. В частности, в чехле для iPhone 8 не предусмотрено место для разъема под наушники. Фанаты продукции Apple надеялись на возвращение совместимости проводной гарнитуры с новым гаджетом.

Напомним, ранее видеозапись, на которой запечатлен идентичный iPhone 8, опубликовал в соцсети Twitter латвийский блогер Вениамин Гескин. Тогда он сообщил, что ему удалось раздобыть не рабочий прототип, а макета смартфона, созданного для отработки производства роботизированными станками.