Сколько будет стоить iPhone 8 в России

В Apple рассказали, сколько будет стоить iPhone 8, производство которого уже начала компания. Так, по данным представителя Apple, в США гаджет можно будет купить за 1000 долларов. А для россиян новенький iPhone обойдется в 80–90 тысяч рублей, передает IT PRO.

Ожидается, что яблочный смартфон станет революцией в мире мобильных телефонов. У iPhone 8 не будет рамок. Также в новинке от Apple появится сканер отпечатков пальцев, который встроят в дисплей.