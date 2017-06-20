Российский ученый нашел на Марсе мертвых гуманоидов

Уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев изучил фотографии, сделанных марсоходом Curiosity. На них он заметил тела мертвых гуманоидов, а также космический аппарат марсиан, напоминающий водородную бомбу.

По мнению исследователя, NASA умышленно удалило оригинальные снимки в хорошем качестве, заменив их на неразборчивые. Он уверен, что американское ведомство скрывает от человечества и другую важную информацию.

"На фотографии два мертвых гуманоида в скафандрах. Оба лежат на боку с согнутыми в коленях ногах. Рядом с ними лежат части непонятного аппарата", – цитирует Дегтярева Ura.ru. "При этом это не подделка, не камни, не дефект фотоснимка", – уверен уралец.

Ученому пока не понятно, как тела гуманоидов, населявших красную планету миллиарды лет назад, могли остаться на поверхности в нетронутом виде. Дегтярева возмутило поведение космического агентства, которое якобы удалило фотографию со своего сайта.

По его словам, панорамный снимок хорошего качества заменили худшим по качеству фото. "Но там нет этих двух тел. Видимо то, что невозможно объяснить, лучше убрать навсегда", – считает уфолог.

Среди необычных находок на сайте NASA Дегтярев отмечает загадочный космический аппарат, фотографию которого агентство пока не удалило. "На краю склона горы лежит огромный космический аппарат. Длина его около ста метров", – сообщает исследователь. "Да и форма аппарата необычная. У нас таких нет вовсе. Кстати, внешне он похож на водородную бомбу", – заключил уфолог.

Напомним, ранее группа японских ученых заявила об обнаружении на Марсе снега. Впрочем, по составу и способу возникновению это вещество уникально. Оно состоит из двуокиси углерода и имеет особую кристаллическую структуру, а возникает из-за регулярных перепадов давления в атмосфере. Примечательно, что столь интересное открытие было сделано случайно.