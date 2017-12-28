Кто посылает на Землю таинственные сигналы из космоса

Астрономам удалось вычислить источник таинственных радиосигналов, поступающих из космоса. "Радистом" оказался турбулентный вихрь, ускоряющий заряженные частицы.

Источник радиосигнала, который долгое время "прослушивали" астрономы, – в галактическом кластере Abell 2626. Он находится на расстоянии 720 миллионов световых лет от Земли, а диаметр кластера превышает пять миллионов световых лет. В нем около полусотни галактик, самая яркая из которых – IC5338 – имеет сразу два ядра.

Особенность кластера – в наличии симметричных дуговых структур, видимых в радиочастотном диапазоне. Ученые долго не могли разобраться с их происхождением. Астрономы решили было, что дуги появились как результат гравитационного взаимодействия двух ядер IC5338. Однако позже кроме двух известных на тот момент дуг – северной и южной – обнаружили пару таких же образований на западе и востоке.

Помог ученым приблизиться к разгадке рентгеновский телескоп Chandra. Полученные с него данные позволяют предположить, что дуги – яркая часть незаметного радиогало (вроде гало – свечение атмосферы, видимое порой вокруг солнца или луны), которое возникло из-за турбулентного движения газа и связанного с этим ускорения релятивистских электронов.

Исследователи не исключают и возможности того, что аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газа в межгалактической среде с плазмой из активного галактического ядра, перемещающейся со скоростью света, пишет ArXiv.org.

Ранее Dni.Ru писали о другой работе астрономов. Ученые выяснили, с каких планет ведется наблюдение за нашей Землей. В "шорт-лист" вошли девять ближайших миров, хотя в полном перечне – более полусотни кандидатов.



По подсчетам, вероятность увидеть нашу планету или любое другое космическое тело в Солнечной системе со стороны составляет всего 2,5%. Именно поэтому обитатели лишь нескольких экзопланет могут знать о Земле. Точнее – в общей сложности 65 миров имеют возможность наблюдать за планетами Солнечной системы, но лишь девять из них смогут изучить Землю при помощи инструментов, подобных телескопам "Кеплер" и "Хаббл".