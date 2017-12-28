Кто посылает на Землю таинственные сигналы из космоса
Источник радиосигнала, который долгое время "прослушивали" астрономы, – в галактическом кластере Abell 2626. Он находится на расстоянии 720 миллионов световых лет от Земли, а диаметр кластера превышает пять миллионов световых лет. В нем около полусотни галактик, самая яркая из которых – IC5338 – имеет сразу два ядра.
Особенность кластера – в наличии симметричных дуговых структур, видимых в радиочастотном диапазоне. Ученые долго не могли разобраться с их происхождением. Астрономы решили было, что дуги появились как результат гравитационного взаимодействия двух ядер IC5338. Однако позже кроме двух известных на тот момент дуг – северной и южной – обнаружили пару таких же образований на западе и востоке.
Помог ученым приблизиться к разгадке рентгеновский телескоп Chandra. Полученные с него данные позволяют предположить, что дуги – яркая часть незаметного радиогало (вроде гало – свечение атмосферы, видимое порой вокруг солнца или луны), которое возникло из-за турбулентного движения газа и связанного с этим ускорения релятивистских электронов.
Исследователи не исключают и возможности того, что аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газа в межгалактической среде с плазмой из активного галактического ядра, перемещающейся со скоростью света, пишет ArXiv.org.
@aeroflot #МКС #Астроном Млечный Путь с борта самолёта pic.twitter.com/czGOd1iHkO— Julia (@yulia_kataeva) 28 мая 2017 г.
Ранее Dni.Ru писали о другой работе
астрономов. Ученые выяснили, с каких планет ведется наблюдение за нашей Землей.
В "шорт-лист" вошли девять ближайших миров, хотя в полном перечне – более
полусотни кандидатов.
По подсчетам, вероятность увидеть нашу планету или любое другое космическое тело в Солнечной системе со стороны составляет всего 2,5%. Именно поэтому обитатели лишь нескольких экзопланет могут знать о Земле. Точнее – в общей сложности 65 миров имеют возможность наблюдать за планетами Солнечной системы, но лишь девять из них смогут изучить Землю при помощи инструментов, подобных телескопам "Кеплер" и "Хаббл".
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