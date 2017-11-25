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Hi-tech

В РПЦ приписали себе успех Apple

Фото: Dni.Ru
К неожиданному для всех любителей современных технологий и, в особенности, продукции Apple пришел митрополит Волоколамский Иларион. Успех компании он связал с тем, что разработчики воспользовались методом, веками практикующимся в церкви.
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Практически сразу после появления на рынках первых моделей iPhone и взрывного роста популярности гаджетов именно от Apple многие стали шутить, что поклонники марки напоминают скорее не довольных покупателей, а членов некоей религиозной организации. Неожиданное подтверждение этого шуточного предположения поступило со стороны Русской православной церкви.

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Причем, судя по словам митрополита Волоколамского Илариона, это результат не случайного стечения обстоятельств, а продуманной политики бренда, берущей свое начало еще на заре современных технологий. "Когда компьютеры только создавались, а я имел возможность следить за этим процессом практически с самого начала, то компьютер оперировал исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом icon – иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет", – цитирует "Интерфакс" священнослужителя.

"Не случайно создатели этой системы воспользовались тем, что церковь знала на протяжении многих веков, не случайно ведь у нас в церкви много икон, и верующие наши дома имеют иконы, молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир", – заметил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, популярность продукции Apple прямо связана с тем, что создатели компьютеров и телефонов воспользовались технологией, которую на протяжении многих веков использовали все мировые церкви, в том числе и РПЦ.

Священнослужитель поделился еще одним наблюдением – сейчас большинство сайтов представляет собой не набор текстов, как это было на заре интернета, а, главным образом, картинки. Этот способ мышления практически вытеснил привычное "книжное" восприятие информации.

Кроме того, митрополит Волоколамский Иларион заметил, что священники могут даже проводить службы, вместо священных книг используя смартфоны. Правда делать это рекомендуется только если служебных книг под рукой не оказалось. Священники, которые стоят перед престолом с iPhone создают не самую доверительную картину. "Создается впечатление, что, может, он не молитвы читает, а свой почтовый ящик проверяет", – заметил митрополит.

Прихожане же могут читать молитвы с любого носителя. С точки зрения церкви нет разницы, откуда именно читается текст – из древней книги, только что отпечатанной брошюры или вовсе с экрана планшета или телефона.

Автор: Геннадий Куприянов25 ноября 2017, 17:25

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