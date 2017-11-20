Патриарх Кирилл предрек скорый конец света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о приближающемся конце света. Он призвал представителей культуры остановить "сползание в бездну истории".

По словам патриарха Кирилла, "грех демонстрируется самым притягательным способом – через кинематограф, через театр". При этом он подчеркнул, что речь идет о некоторых видах искусства, заявляющих о своей особой роли, сообщает "Газета.ru".

По мнению епископа РПЦ, представители культуры повторяют ошибку предшественников, "доведших страну до гибели". Патриарх Кирилл призвал творческую интеллигенцию "не раскачивать лодку человеческих страстей".

Он уверен: конец света приближается, и это "видно невооруженным глазом". Патриарх напомнил, что судьба человечества находится в наших руках, а потому призвал россиян "затормозить сползание в бездну окончания истории".

Напомним, 20 ноября патриарху Кириллу исполнился 71 год. Президент России Владимир Путин поздравил епископа РПЦ и подарил ему картину "Успенский собор Кремля". Патриарх поблагодарил его за подарок, а также за сотрудничество, которое осуществляют государство и церковь.