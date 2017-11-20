У iPhone X найден новый недостаток

Владельцы нового смартфона от компании Apple раскрыли в Сети его неожиданный недостаток. Оказывается, на корпусе iPhone X облезает краска.

Сообщения об очередном недостатке нового смартфона от Apple появились на форуме Reddit. По словам одного из владельцев iPhone X, краска начала с него облезать уже через неделю использования.

Судя по комментариям, с этой проблемой столкнулись многие пользователи смартфона. Некоторые участники форума предположили, что производители iPhone X использовали некачественную краску для корпуса, решив таким образом сэкономить.

Ранее владельцы iPhone X заявили, что экран гаджета не реагирует на нажатия при холодной погоде, а динамик сильно шипит и искажает звук. Некоторые пользователи пожаловались на внезапно появившуюся тонкую зеленую полоску на экране телефона.

Напомним, 3 ноября в России стартовали продажи iPhone X. Выход новинки сопровождался настоящим безумием. За сутки до начала продаж у входа в один из магазинов Apple на Тверской улице выстроилась очередь из нескольких сотен человек.

Впрочем, стоять в толпе было необязательно – можно было просто купить место в очереди. За возможность первым приобрести аппарат просили 300 тысяч рублей.