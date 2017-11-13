Владельцы iPhone X столкнулись с новыми проблемами. Динамик дорогого смартфона сильно шипит.

Обладатели новинки Apple за 1 100 долларов обнаружили новый дефект устройства. Когда на гаджете выставлена максимальная громкость, динамик начинает шипеть и сильно искажать звук. По словам одного из разочарованных владельцев смартфона, это особенно заметно во время запуска приложений или просмотра видео.

Другой пользователь рассказал, что проблема не ушла, даже когда он заменил бракованное устройство. "Я не считаю себя слишком дотошным и, да, обычно я использую AirPods или различные беспроводные колонки, но дело не в этом. За 1100 долларов телефон должен быть безупречным. Я уже обменял свой первый iPhone X на новый, и проблема сохранилась", – приводит сайт 9to5mac.com слова столкнувшегося с проблемой пользователя Reddit.

На ресурсе отмечают, что это уже не первый подобный дефект. Ранее с подобным браком столкнулись владельцы iPhone 8, представленного одновременно с флагманом. Сотрудники Apple признают проблему и считают, что она может быть связана с программным обеспечением.

"Когда я покинул магазин с только что замененным телефоном и обнаружил, что у него была такая же проблема с динамиком, я вернулся обратно, и сотрудник, который помогал мне, поменял бракованный аппарат на новый, сказал, что проблема должна была быть связана с программным обеспечением. Какое разочарование!" – пишет один из пользователей Reddit.

Отметим, что это уже не первая проблема, выявленная у iPhone X. Ранее многие пользователи обнаружили, что на экране гаджета появилась тонкая зеленая полоска. Другие владельцы дорогого устройства рассказали, что их телефон не реагирует на нажатие при минусовых температурах.