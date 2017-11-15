В России создали iPhone X с черной икрой
В новую коллекцию вошли три вида дизайна – в честь черной икры, традиционной русской ювелирной технике "филигрань" и бриллиантовой Короне Императора. Ключевая идея коллекции – это использование редких, дорогих и уникальных материалов и техник, являющихся гордостью и сокровищами России.
Для того, чтобы украсить смартфон, посвященной императорской короне, ювелирам понадобилось 344 якутских бриллиант. Панель телефона представляет из себя силуэт короны, созданной Георгом-Фридрихом Экартом, в 1762 году, для коронации Екатерины Второй.
Корпус iPhone X покрыт золотом и украшен бриллиантами и рубинами. Эта модель смартфона будет создана всего в одном экземпляре. Ее примерная стоимость будет около 2 миллионов рублей.
Модель Caviar iPhone X, посвященная главному русскому деликатесу – черной икре, воспроизводит зернистую фактуру осетровой икры из ювелирного сплава. Корпус телефона также украшен гербом России и строками гимна.
Третья новинка воплощает виртуозное мастерство русских ювелиров, достигнутое в работе по технике "филигрань". С помощью витиеватых элементов, тончайших плетений таких традиционных фигур как "шестеренка", "травочка", "репейчик" они создали филигранный образ Жар-птицы – главного сказочного существа из русских сказок.
Фоном для композиции служит панно из композитного камня, украшенное гравировкой, повторяющей сказочный узор на крыльях птицы. Стоимость телефонов начинается от 254 000 руб.
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