В России создали iPhone X с черной икрой

Российский люксовый бренд Caviar представил новый дизайн смартфона iPhone X. На этот раз он посвящен главным богатствам России.

В новую коллекцию вошли три вида дизайна – в честь черной икры, традиционной русской ювелирной технике "филигрань" и бриллиантовой Короне Императора. Ключевая идея коллекции – это использование редких, дорогих и уникальных материалов и техник, являющихся гордостью и сокровищами России.

Для того, чтобы украсить смартфон, посвященной императорской короне, ювелирам понадобилось 344 якутских бриллиант. Панель телефона представляет из себя силуэт короны, созданной Георгом-Фридрихом Экартом, в 1762 году, для коронации Екатерины Второй.

Корпус iPhone X покрыт золотом и украшен бриллиантами и рубинами. Эта модель смартфона будет создана всего в одном экземпляре. Ее примерная стоимость будет около 2 миллионов рублей.

Модель Caviar iPhone X, посвященная главному русскому деликатесу – черной икре, воспроизводит зернистую фактуру осетровой икры из ювелирного сплава. Корпус телефона также украшен гербом России и строками гимна.

Третья новинка воплощает виртуозное мастерство русских ювелиров, достигнутое в работе по технике "филигрань". С помощью витиеватых элементов, тончайших плетений таких традиционных фигур как "шестеренка", "травочка", "репейчик" они создали филигранный образ Жар-птицы – главного сказочного существа из русских сказок.

Фоном для композиции служит панно из композитного камня, украшенное гравировкой, повторяющей сказочный узор на крыльях птицы. Стоимость телефонов начинается от 254 000 руб.