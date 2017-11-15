Раскрыты детали столкновения Земли с блуждающей планетой

Астрофизик Сяолэй Чжан из Университета Джорджа Мейсона в США рассказал о том, что могло стать причиной разделения суперконтинента, которое произошло на Земле около 750 миллионов лет назад. Ученый считает, что было столкновение с другой планетой.

Согласно общепринятой теории около 1,1 миллиарда лет назад на Земле возник континент Родиния, окруженный океаном Мировия. Примерно 750 миллионов лет назад он начал распадаться. Астрофизик Сяолэй Чжан выдвинул теорию, согласно которой процесс мог быть запущен вмешательством из вне.

Американский ученый уверен, что в это время Земля по касательной столкнулась с блуждающей планетой. Точкой контакта, согласно его подсчетам, стало плато Колорадо. Его размеры – 337 тысяч квадратных километров – позволяют оценить параметры небесного тела, повстречавшегося на пути нашей планеты. Планета-странник по размерам была сравнима с Марсом.

Публикация от Crow (@mountains_seas_and_trees) Июл 18 2017 в 9:08 PDT

Объяснил астрофизик из Университета Джорджа Мейсона и то, как встретились две планеты. Он рассказал, что Солнечная система во время орбитального движения вокруг центра Галактики проходила через один из спиральных рукавов Млечного Пути.

Публикация от Taylor Photography (@taylor_photo) Ноя 14 2017 в 1:33 PST

Согласно последним исследованиям, при таком движении возникают ударные волны, приводящие к образованию массивных звезд. Они быстро развиваются, а затем взрываются как сверхновые.

Вокруг одной из таких звезд и вращалась планета-странник. Взрыв сверхновой вкупе с ударными волнами от прохождения через спиральные рукава Галактики могли вытолкнуть экзопланету к Солнечной системе.

Публикация от Flavius Andrei (@toriqo) Ноя 14 2017 в 12:46 PST

Свое исследование Сяолэй Чжан отправил в научный журнал Earth and Planetary Science Letters. Статья доступна на сайте arXiv.org.