Россияне останутся без iPhone

По мнению экспертов, уже в следующем году россияне могут остаться без новой модели iPhone. Виной всему модификации сим-карты, которые планирует внедрить компания Apple.

По данным специалистов, новый смартфон компании Apple, который выпустят в 2018 году, будет существенно отличаться от всех предыдущих. Производители планируют отказаться от традиционного слота для сим-карты.

Вместо разъема iPhone оснастят встроенным модулем eSIM, который позволит регистрировать гаджет виртуально, передает AKKet. Однако Россия не сможет вписаться в эти стандарты.

Подобная регистрация в нашей стране запрещена из соображений безопасности. Виртуальные сим-карты подвергаются угрозе кибератак: злоумышленники могут взломать Сеть и получить доступ к телефонам.

Если новинка действительно выйдет без разъема для сим-карт, новый смартфон окажется невостребованным на российском рынке. Звонить и отправлять СМС-сообщения с его помощью будет невозможно.

Как отмечает издание, Apple уже реализовала поддержку стандарта eSIM в смарт-часах Apple Watch Series 3, которые уже поступили в продажу в России, Европе, США. В смартфонах Google Pixel 2 и Pixel 2 XL появилась поддержка этого стандарта. Эксперты практически не сомневаются: следующие изменения коснутся iPhone.