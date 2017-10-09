Россияне останутся без iPhone
По данным специалистов, новый смартфон компании Apple, который выпустят в 2018 году, будет существенно отличаться от всех предыдущих. Производители планируют отказаться от традиционного слота для сим-карты.
Вместо разъема iPhone оснастят встроенным модулем eSIM, который позволит регистрировать гаджет виртуально, передает AKKet. Однако Россия не сможет вписаться в эти стандарты.
Подобная регистрация в нашей стране запрещена из соображений безопасности. Виртуальные сим-карты подвергаются угрозе кибератак: злоумышленники могут взломать Сеть и получить доступ к телефонам.
Если новинка действительно выйдет без разъема для сим-карт, новый смартфон окажется невостребованным на российском рынке. Звонить и отправлять СМС-сообщения с его помощью будет невозможно.
Как отмечает издание, Apple уже реализовала поддержку стандарта eSIM в смарт-часах Apple Watch Series 3, которые уже поступили в продажу в России, Европе, США. В смартфонах Google Pixel 2 и Pixel 2 XL появилась поддержка этого стандарта. Эксперты практически не сомневаются: следующие изменения коснутся iPhone.
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