Роскомнадзор сообщил страшную правду пользователям Telegram

Загадочное послание пользователям мессенджера Telegram появилось в Twitter Роскомнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций решила сообщить "страшную правду" устами детей.

Опубликованное видео с участием школьников призывает пользователей "бежать, пока не поздно". Это пока все, что сочли нужным сообщить в Роскомнадзоре. В послании угрожающего содержания сказано только, что подробности будут доступны через несколько дней.

"Ожидайте 09.10.2017 в официальном сообществе Роскомнадзора. Осталось совсем немного времени", – указано в комментарии службы под видео, обещающим раскрыть "страшную правду". На финальных кадрах появляется изображение "404 error".

Ранее создатель Telegram Павел Дуров в ответ на угрозы Роскомнадзора заблокировать мессенджер говорил, что блокировка сервиса невыгодна для России. Он объяснял это тем, что аналоги Telegram – WhatsApp и Facebook Messenger – контролируются США.

Роскомнадзор в июне заявлял о возможности блокировки Telegram. Руководство мессенджера отказывалось предоставлять службе сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Позже Дуров все же согласился представить все необходимые данные, и мессенджер был внесен в список Роскомнадзора.

Мы знаем, что кому-то это не понравится. Поэтому будет лучше, если вы узнаете об этом от детей. pic.twitter.com/rQePYnn6JT — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 6 октября 2017 г.

Кроме того, 6 октября основатель Telegram и "ВКонтакте" выступил с заявлением, в котором назвал ложными обвинения бывшего технического директора социальной сети Антона Розенберга. Последний опубликовал документы, в которых утверждается, что Дуров создал и финансировал компании Telegraf в Белизе, Digital Fortress в Панаме, ООО "Телеграф" в Петербурге и Plaintiff Telegram Messenger в Великобритании для снижения налоговой нагрузки. "У Telegram никогда не было прибыли, поэтому задачи уходить от каких-либо налогов у компании не стояло", – сказал Павел Дуров.

Розенберг рассказал также, что связанная с Telegram российская компания "Телеграф" направила ему иск на сумму около 100 миллионов рублей в качестве компенсации убытков из-за разглашения коммерческой тайны. Конкретно – из-за того, что он указал Telegram Messenger в качестве места работы в своем профиле на Facebook. Дуров, в свою очередь, заявил, что не подавал никакого иска, а Розенберг не работал в Telegram. Что же касается его поста, то он прямо указывает на психическое расстройство, которым страдает Розенберг.