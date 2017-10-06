В России резко упали цены на iPhone 8

Продажи iPhone 8 стартовали всего неделю назад. Цена на новинку уже стремительно падает.

Флагман от Apple в базовой конфигурации продают дешевле 50 тысяч рублей. Таким образом цена на новинку упала до психологически приемлемой отметки, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования.



Так, у официальных российских дилеров за iPhone 8 просят от 56990 рублей. Другие магазины и сети тем временем нашли возможность предложить покупателям более привлекательные цены: от 49 тысяч рублей.

Не дремлют и конкуренты Apple. Так за несколько дней до презентации новых iPhone цены на свои смартфоны официально снизила компания Samsung. Компания Xaomi представила свой новый телефон, который по характеристикам как минимум не уступает свежим iPhone. Компания Sony уже продает собственный флагман Xperia XZ Premium с характеристиками, оставляющими iPhone далеко позади: эти смартфоны доступны по цене от 40 тысяч без официальной гарантии и от 50 тысяч с гарантией от производителя.

Инсайдер Эван Бласс рассказал о Huawei Mate 10: смартфон получит безрамочный дисплей, а также – двойную камеру от Leica с модулями на 12 и 20 мегапикселей. Также устройство будет оборудовано сканером отпечатков пальцев. Его предполагается разместить на задней панели смартфона. Это согласуется со словами руководителя потребительского отдела Huawei Ричарда Ю, который обмолвился, что устройство превзойдет iPhone 8 по большинству параметров, включая емкость аккумулятора, скорость зарядки и качество съемки.