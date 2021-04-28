Спортсменка из Польши отказалась от флага в поддержку россиянки

Польская спортсменка Наталья Садовская отказалась от флага своего государства во время матча с россиянкой Тамарой Тансыккужиной на финале чемпионата мира по шашкам, передает телеканал "360". Сделала она это в поддержку россиянки, флаг которой насильно убрали прямо во время игры.
Глава Федерации шашек России Анатолий Никитин предположил, что на этом инцидент с произошедшим можно считать исчерпанным. Он добавил, что польская сторона уже принесла свои извинения. Тем временем российская сторона все равно готовит ноту протеста в связи с произошедшим.
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