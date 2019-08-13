Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг

Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований после перепроверки на допинг. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), передает телеканал "360".
В организации сообщили, что сожалеют о случившемся, отметив, что речь идет о допинг-пробах, которые были взяты несколько лет назад. В IWF добавили, что тяжелая атлетика стала еще одним видом спорта, которая пострадала из-за допингового скандала.
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