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Спорт

Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг

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Пять российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований после перепроверки на допинг. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), передает телеканал "360"

В организации сообщили, что сожалеют о случившемся, отметив, что речь идет о допинг-пробах, которые были взяты несколько лет назад. В IWF добавили, что тяжелая атлетика стала еще одним видом спорта, которая пострадала из-за допингового скандала. 

13 августа 2019, 13:57

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