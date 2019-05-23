Известный хоккеист открестился от связи с Загитовой
Кирилл Капризов в составе российской сборной участвует в чемпионате мира по хоккею. Журналисты задали ему вопрос об отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, о связи с которой ходило много слухов.
Нападающий сборной России возмутился. "Что за бред! Что-то писали после Олимпиады... Людям делать нечего – вот и написывают", - заявил Кирилл Капризов.
Напомним, после Олимпиады в Пхенчхане в СМИ появилась информация о связи между хоккеистом и фигуристкой. Учитывая нежный возраст Загитовой, разузнавшие об этом журналисты даже предупредили ее тренера Этери Тутберидзе.
Спортсмены о своих отношениях не распространялись. Журналисты же утверждали, что фигуристка "зацепила" хоккеиста в Олимпийской деревне в Корее. Со ссылкой на очевидцев репортеры сообщили, что в самолете Кирилл Капризов подсел к Алине Загитовой, и они о чем-то долго беседовали.
В сезоне-2018/2019 Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию. А Кирилл Капризов выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА. Один из самых перспективных хоккеистов сборной России готовится к матчу 1/4 финала ЧМ-2019 против США, пишет "Спорт-экспресс".
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