Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену
Клип на песню "Она меня целует" вышел на YouTube-канале музыкального коллектива 24 апреля. Спортсмен исполнил роль одного из главных героев ролика – страдающего от одиночества мужчины. По сюжету солист группы Сергей Жуков сыграл современного купидона. Он получил сообщение с задачей помочь встретиться двум одиноким людям.
О дружбе Сергея Жукова и Игоря Акинфеева известно давно. Голкипер ЦСКА неоднократно был замечен на концертах поп-группы, сообщает телеканал "360". Футболист и певец начали тесно общаться в 2007 году, когда спортсмен лечился после серьезной травмы.
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