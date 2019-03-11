Молодая чемпионка мира найдена мертвой в своем доме

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке Келли Кэтлин была найдена мертвой в своем доме. По предварительным данным, она свела счеты с жизнью.

О причинах трагедии не сообщается. Напомним, что Келли Кэтлин входила в состав сборной США. На протяжении трех лет, с 2016 по 2018 годы, она была чемпионкой мира по велотреку, передает телеканал "360".