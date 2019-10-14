Стало известно имя нового тренера "Спартака"

Пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" займет Доменико Тедеско. Контракт с немецким специалистом рассчитан до 31 мая 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора команды Томаса Цорна.
Напомним, в конце сентября Олег Кононов оставил должность главного наставника футбольного клуба. О расторжении контракта со специалистом стало известно после поражения "Спартака" в матче с "Оренбургом". Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов.
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