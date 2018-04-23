Суд признал предателя Родченкова пустословом

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал российского лыжника Александра Легкова. Обвинения в использовании допинга оказались необоснованными.

В результате расследования не было обнаруженного прямых доказательств того, что лыжник нарушал правила и употреблял препараты способные повлиять на результаты гонки. Также комиссия установила, что показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который инкриминировал Легкову подмену анализов, оказались ложью, а его, как теперь выяснилось, пустые слова были предательским выпадом в сторону российского спорта.

"Что касается заявления Родченкова о том, что он может вспомнить, как поменял образцы мочи Легкова 23 февраля 2014 года, комиссия арбитров отметила, что записи его дневника не содержат никаких ссылок на замену пробы. Соответственно, показания Родченкова являются голословными утверждениями, не подтвержденными никакими доказательствами", – говорится в заявлении.

Также суд принял мотивированное решение в отношении бобслеиста Александра Зубкова, Пожизненная дисквалификация была заменена запретом участвовать в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает НСН.

Наказение не было снято полностью так как в его пробе было найдено аномальное содержание соли. По мнению экспертов бобслеист собрал чистую мочу до Игр и добавил в нее соль, дабы скрыть факт подмены.

Добавим, что 43 российских спортсмена, участвовавшие в Олимпийских играх в Сочи, были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил после расследования комиссии Международного олимпийского комитета. Их лишили медалей Игр-2014 и пожизненно отстранили от участия в крупнейшем международном соревновании.