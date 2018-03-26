У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча
Некоторые издания и пользователи социальных сетей сообщают, что парень скончался. Однако официального подтверждения этой информации не поступало. По данным других источников, спортсмена реанимировали врачи, оперативно оказавшие ему помощь на скамейке запасных. После этого баскетболиста отправили в больницу, где он пришел в себя, сообщает Пятый канал.
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