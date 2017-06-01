Малкин и чернокожий хоккеист сцепились на льду (видео)

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Нэшвиллом" (4:1) в финале Кубка Стэнли подрался с чернокожим защитником "Предаторс" Пи Кеем Суббаном. Позже российский хоккеист признался, что не хотел конфликтовать с соперником.

Инцидент произошел в конце третьего периода. Судя по записи, Малкин вступил в перепалку с другим представителем команды противника, однако в конфликт вмешался Суббан. Россиянин ударил чернокожего хоккеиста, завязалась потасовка. Позже Малкин прокомментировал этот эпизод.

"Мне нравится Суббан, хороший игрок. Он спросил: "Хочешь подраться?" А мне все равно. Была куча эмоций. Это была плохая драка. Мы сцепились и обнимались целую минуту. Я вообще не хотел драться с Суббаном, а ехал к Экхольму, который толкнул меня после свистка, но Суббан на меня напрыгнул", – цитирует россиянина Sports.ru.

В свою очередь Суббан сообщил, что ему не понравилось высказывание Малкина. "Он что-то сказал по-русски, а я раньше играл с русскими. Мне не понравилось то, что он сказал. Я ему ответил, и понеслось", – рассказал спортсмен.

Драку на льду он не считает чем-то зазорным. "Что было – то было. Я предлагаю подраться, соперник соглашается, и мы деремся. Вот и все", – пояснил хоккеист.