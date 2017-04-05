Российскую чемпионку лишили олимпийской медали

Международный олимпийский комитет отнял серебряную медаль Олимпиады-2012 у российской тяжелоатлетки Светланы Царукаевой. Спортсменка попалась на употреблении допинга.
В пробах Царукаевой был обнаружен запрещенный туринабол. Кроме российской спортсменки, в нарушении правил уличили борцов Артура Таймазова (Узбекистан) и Василия Федоришина (Украина).
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