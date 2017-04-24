Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Фигуристка, установившая новый мировой рекорд на чемпионате мира 2017 года в одиночном катании, призналась, что такие большие успехи ей даются очень непросто. Это лишь со стороны кажется, что прыжки она совершает легко, на одном дыхании.
На самом деле спортсменке тяжело, и она, сама того не желая, как будто бы невольно обманывает зрителя, порхая словно бабочка. "Я не считаю, сколько прыжков делаю на тренировке. Чувствую в себе силы и прыгаю. А что касается усталости, конечно, устаю. Это со стороны кажется, что все легко", – цитирует Медведеву Вести.ru.
Таким образом фигуристка прокомментировала мнение одного из специалистов. Он посчитал, что на тренировках девушка может сделать 30 прыжков до старта, а потом еще девять под музыку.
Чемпионка уверяет, что она подняла уровень своего катания. Однако при этом считает, что ей есть к чему стремиться. "Я понимаю, что мне есть куда расти", - сообщает Медведева. Вместе с тем фигуристка заявила, что собирается усложнять программы.
"На самом деле есть еще очень много вещей, над которыми мне нужно работать, которые нужно совершенствовать. Чему-то новому учиться, что-то новое в программы вставлять", – делится российская спортсменка. Медведева рассказала, что видит несколько направлений для поднятия уровня своего мастерства.
Прежде всего, по ее словам, нужно усложнять каскады. Также она считает, что ей надо исправлять такой прыжок, как лутц. "Я, правда, уже не в первый раз об этом говорю, но это надо делать", – резюмировала чемпионка.
Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы того же периода, двукратной победительницей финалов Гран-при 2015 и 2016 годов. Носит почетное звание Заслуженный мастер спорта России. По состоянию на 31 марта 2017 года, фигуристка занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
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