Как фигуристка Медведева обманывает зрителей

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева планирует усложнить свои программы в сезоне-2018. Российская спортсменка считает, что ей еще есть куда расти.

Фигуристка, установившая новый мировой рекорд на чемпионате мира 2017 года в одиночном катании, призналась, что такие большие успехи ей даются очень непросто. Это лишь со стороны кажется, что прыжки она совершает легко, на одном дыхании.

На самом деле спортсменке тяжело, и она, сама того не желая, как будто бы невольно обманывает зрителя, порхая словно бабочка. "Я не считаю, сколько прыжков делаю на тренировке. Чувствую в себе силы и прыгаю. А что касается усталости, конечно, устаю. Это со стороны кажется, что все легко", – цитирует Медведеву Вести.ru.

Таким образом фигуристка прокомментировала мнение одного из специалистов. Он посчитал, что на тренировках девушка может сделать 30 прыжков до старта, а потом еще девять под музыку.

150k✨ thank you❤️ Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Апр 4 2017 в 11:01 PDT

Чемпионка уверяет, что она подняла уровень своего катания. Однако при этом считает, что ей есть к чему стремиться. "Я понимаю, что мне есть куда расти", - сообщает Медведева. Вместе с тем фигуристка заявила, что собирается усложнять программы.

"На самом деле есть еще очень много вещей, над которыми мне нужно работать, которые нужно совершенствовать. Чему-то новому учиться, что-то новое в программы вставлять", – делится российская спортсменка. Медведева рассказала, что видит несколько направлений для поднятия уровня своего мастерства.

Что-то давно меня тут не было�� Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Фев 12 2017 в 10:33 PST

Прежде всего, по ее словам, нужно усложнять каскады. Также она считает, что ей надо исправлять такой прыжок, как лутц. "Я, правда, уже не в первый раз об этом говорю, но это надо делать", – резюмировала чемпионка.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы того же периода, двукратной победительницей финалов Гран-при 2015 и 2016 годов. Носит почетное звание Заслуженный мастер спорта России. По состоянию на 31 марта 2017 года, фигуристка занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.