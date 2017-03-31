Фигуристка Медведева установила мировой рекорд

На чемпионате мира по фигурному катанию в финском городе Хельсинки российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд, передает Russia Today. Той суммы очков, которые ей удалось набрать в короткой и произвольной программах (233,41 балла), не достигал до этого никто.
Medvedeva skates a new WR with her 154.40 in free skate and 233.41 total! #helsinki2017— helsinki_2017 (@helsinki_2017) 31 марта 2017 г.
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