Фигуристка Медведева установила мировой рекорд

На чемпионате мира по фигурному катанию в финском городе Хельсинки российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд, передает Russia Today. Той суммы очков, которые ей удалось набрать в короткой и произвольной программах (233,41 балла), не достигал до этого никто.

Medvedeva skates a new WR with her 154.40 in free skate and 233.41 total! #helsinki2017