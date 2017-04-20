Фигуристка Медведева побила мировой рекорд на ЧМ-2017

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на чемпионате мира 2018 года, преодолев собственное достижение прошлого года. Спортсменка получила за прокат в короткой программе 80,85 балла.

Прекрасный результат Медведевой принес сборной России 12 очков и вывел ее на первое место по фигурному катанию в командном чемпионате мира, который проходит в Токио, передает "Р-спорт". Предыдущий свой рекорд спортсменка установила в 2016 году в финале Гран-при в Марселе. Тогда она заработала 79,21 балла.

Отличилась на чемпионате этого года и другая россиянка – Елена Радионова, которая заработала второе место в произвольной программе с результатом 72,21 балла. Замкнула тройку лидеров представительница Японии Маи Михара, которой судьи отдали 72,10 балла.

Отметим. что ранее фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место после короткого танца, заработав для российской сборной 10 очков. На данный момент, после двух видов программы Россия заработала 33 очка. Второе место по общему количеству баллов (26 очков) занимает Япония. На третьем месте находится сборная США, заработавшая 24 балла.

Спасибо @mihail_sharov за классные фотки�� Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Янв 19 2017 в 10:13 PST

Напомним, в начале апреля текущего года, на чемпионате мира по фигурному катанию в финском городе Хельсинки российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд. Той суммы очков, которые ей удалось набрать в короткой и произвольной программах (233,41 балла), не достигал до этого никто.