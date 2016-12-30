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Овечкин в костюме полез через забор ради (видео)
Ворота на участке, где расположен дом спортсмена, перестали открываться из-за отсутствия электричества. Однако Овечкину удалось найти хитроумный способ выбраться из положения: он в костюме полез через собственный забор.
"Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик", – написал он на своей странице в социальной сети Instagram. Подписчики оценили желание форварда поскорее присоединиться к своей команде.
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