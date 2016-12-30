Овечкин в костюме полез через забор ради (видео)

Нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин едва не опоздал на игру собственной команды. Причиной происшествия стало отключение электроэнергии.

Ворота на участке, где расположен дом спортсмена, перестали открываться из-за отсутствия электричества. Однако Овечкину удалось найти хитроумный способ выбраться из положения: он в костюме полез через собственный забор.

"Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик", – написал он на своей странице в социальной сети Instagram. Подписчики оценили желание форварда поскорее присоединиться к своей команде.

