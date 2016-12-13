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Роналду устроил Месси разгром

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press/Isa Saiz
В 2016 году форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в четвертый раз удостоился почетной награды "Золотой мяч" как лучший футболист в мире. Спортсмен заявил, что планирует заполучить и пятый трофей.
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Нападающий "Реала" сообщил, что гордится четвертой статуэткой. "Я никогда не представлял, что выиграю четыре раза. Такие же ощущения, как при первом вручении этой награды. Моя мечта исполнилась. Хочу сказать спасибо моим партнерам по сборной Португалии и "Реалу". Я горд и счастлив", – цитирует Роналду испанский телеканал As.

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Футболист

Футболист подчеркнул, что удостоиться "Золотого мяча" непросто, а игроков, способных год за годом держать высокую планку, можно пересчитать по пальцам. Роналду пообещал сделать все возможное, чтобы добиться успеха и в 2017 году. 

"Я уже говорил, что 2016 год стал лучшим в моей карьере. Трофей в составе сборной Португалии – то, чего не хватало в моем резюме. Я не забуду победы с "Реалом" в Лиге чемпионов и с национальной командой на Евро-2016", – добавил спортсмен. 

В этом году на звание лучшего футболиста в мире претендовали 30 игроков. За Роналду было отдано 745 голосов. Второе место по очкам занял нападающий "Барселоны" и "Аргентины" Лионель Месси (316 голосов). Третье досталось форварду "Атлетико" и сборной Франции Антуану Гризманну (198 голосов).  

Для Роналду эта награда стала четвертой в карьере. Португалец становился обладателем престижной статуэтки в 2008, 2013 и 2014 годах.

☝️️CR7 ⚽️⚽️⚽️⚽️

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Недавно Криштиану оказался в центре громкого скандала. В СМИ появилась информация о том, что он якобы признался в нетрадиционной ориентации.

"Я гей, зато богатый", – заявил футболист в мужской раздевалке. Правда, позже выяснилось, что роковая фраза была вырвана журналистами из контекста. На самом деле Роналду не совершал каминг-аут. 

Автор: Светлана Сидорчук13 декабря 2016, 08:49
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Обманутые женщины Криштиану Роналду

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