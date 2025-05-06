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Вторник 6 мая

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Средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА на Москву – Собянин

Средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА на Москву – Собянин
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Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков сбитого аппарата.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, летевшего на столицу. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков сбитого аппарата.

Это очередное сообщение о попытке атаки дронов на Москву за последнее время. Ранее уже сообщалось о работе сил противовоздушной обороны по пресечению аналогичных инцидентов. Так, в подмосковном Раменском районе объявлена воздушная тревога на фоне сообщений об ограничениях на работу местного аэропорта. По данным представителей районных властей, жителям рекомендовано соблюдать осторожность, избегать нахождения на открытых пространствах и по возможности укрыться в центральных частях зданий или подвальных помещениях, а также в ближайших подходящих укрытиях.

Ночью 6 мая Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 19 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. В связи с этими инцидентами ранее уже вводились временные ограничения на работу аэропортов московского авиационного узла. Ночью 6 мая с 00:57 мск приостанавливали работу «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а с 01:15 мск аналогичная мера была установлена в «Шереметьево». Ограничения постепенно снимались в течение ночи и утра: в «Шереметьево» и «Внуково» – в 03:39 мск, в «Домодедово» и «Жуковском» – в 05:03 мск. За это время на запасные аэродромы были перенаправлены 34 самолета.

На месте падения обломков одного из этих аппаратов, в районе Каширского шоссе, оперативно сработали экстренные службы; по предварительной информации, серьезных повреждений зданий и пострадавших среди населения нет.

Шоу-бизнес в Telegram

6 мая 2025, 19:16
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

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