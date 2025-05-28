В Московской области открылся форум "Россия и мир"

В Доме правительства Московской области стартовал двухдневный форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия", проходящий при поддержке нового нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства.

«Президент объявил о 7 национальных целях, и наша задача – сделать все, чтобы в каждом направлении, прежде всего, это касается здоровья, качества жизни человека, мы чувствовали перемены. Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети, родители», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На площадку в Красногорске приехали учёные-медики, фармпроизводители, эксперты в сфере здорового питания, деятели культуры и спортсмены из разных регионов страны.

Программа форума включает обсуждение внедрения цифровых и биомедицинских технологий, профилактики хронических заболеваний, развития отечественной фарминдустрии и роли регионов в формировании культуры ЗОЖ.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что новый нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» станет одним из инструментов достижения национальных целей. «Учёные уже разработали решения, позволяющие населению использовать передовые лекарственные препараты, БАДы и функциональное питание», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков связал тему активного долголетия с задачами демографической политики. По его словам, междисциплинарные исследования университетов и медицинских вузов будут направлены на разработку технологий продления активного возраста. «Мы все эти годы шли к тому, чтобы стать активными участниками в организации такой площадки, посвященной трендам здорового долголетия, и будем ее всячески поддерживать», – сказал глава Минобранауки РФ.

На выставке, развернутой в рамках форума, представлены разработки медцентров и компаний-производителей ЗОЖ-продукции. Московский областной НИКИ им. Владимирского (МОНИКИ) демонстрирует VR-технологии оценки биологического возраста и костюм «пожилого человека», позволяющий понять, с какими ограничениями сталкиваются люди старшего поколения.

Форум продлится до 28 мая; итоги станут частью дорожной карты по развитию нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» в субъектах РФ.