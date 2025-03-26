Как нижегородская предпринимательница дала отпор скандальному блогеру

Следственный комитет России взял под контроль громкое дело из Нижнего Новгорода: глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению владелицы сети салонов красоты Nail House Анастасии Хармич, которая стала объектом агрессивной атаки местного бьюти-блогера.

Анастасия Хармич — известная в Нижнем Новгороде предпринимательница, обладательница титулов красоты, в том числе Миссис Гран-при Нижний Новгород 2022, многодетная мама, предприниматель, занимает активную гражданскую и патриотическую позицию. Недавно ее бизнес, салон красоты, оказался под угрозой, когда блогер Марина Ильина (HeadSuperstar), пришедшая в салон как клиент, но с камерой, начала публиковать провокационные "разоблачения", сопровождавшиеся обсценной лексикой, обвинениями и оскорблениями персонала. Видео вызвали волну травли и критики в адрес студии.

"Ее заработок — прийти в салон и устроить глобальный скандал на ровном месте: от состава велюра на диване до улыбки мастера", — рассказывает Анастасия.

Сотрудники салона оказались в стрессовом состоянии, рейтинги начали падать, а моральный климат в команде оказался под серьезным ударом.

"Довела до слез весь персонал, включая беременного администратора. Была в студии почти сутки, пыталась рыться по личным вещам сотрудников", — делится подробностями предпринимательница.

Хармич решила не молчать и сразу обратилась в правоохранительные органы, выбрав цивилизованный способ защиты своей чести и бизнеса: "Для меня было важно отстаивать свои права законными методами, а не вступать в публичные перепалки". И это решение уже дает первые результаты: Следственный комитет приступил к проверке, а местное предпринимательское сообщество массово поддержало Анастасию.

"Со мной на связь вышло более двадцати владельцев других салонов, которые также пострадали от действий этого блогера. Мы все настроены решительно: привлечь ее к ответственности по закону", — отмечает Хармич.

Несмотря на все пережитое, предпринимательница сохраняет самообладание и даже иронизирует над ситуацией: "На эфир пойду в платье и с короной — если уж стала героиней такого "шоу", то надо соответствовать!"

Сегодня Анастасия чувствует поддержку подписчиков, коллег и юристов, настроена оптимистично и призывает других предпринимателей не бояться защищать себя законными способами.