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Четверг 6 февраля

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В рамках проекта "Зима в Москве" пройдет костюмированный фестиваль "стиляг"

В рамках проекта "Зима в Москве" пройдет костюмированный фестиваль "стиляг"
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8-9 февраля в парке "Ходынское поле" пройдет фестиваль "Стиляги: зимняя дискотека" в рамках проекта "Зима в Москве".

Фестиваль объединит молодых дизайнеров и и других представителей креативных индустрий. Гости смогут погрузиться в атмосферу моды 1950-х годов и ритмы твиста и рок-н-ролла.

На фестивале будут работать тематические зоны: визажисты помогут создать стильный макияж в стиле 50-х, парикмахеры сделают модную укладку. В зоне кастомизации одежды гости смогут украсить свою одежду принтами, аппликациями и красками. А любители книг найдут издания эпохи стиляг. И, конечно, профессиональные художники нарисуют забавные шаржи!

В программе – интеллектуально-развлекательные игры на логику и эрудицию: музыкальный ребус, где желающие смогут определить по картинкам зашифрованную песню, киношифр, где нужно будет по изображению угадать фильм советской классики, а также серия лотерейных розыгрышей "Музлото".

Кроме того, гостей ждет выступление кавер-групп Unity Show и Kosmos Band и показ мод современных российских дизайнеров и модельеров.

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2025, 10:43
Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»
Mos.ru✓ Надежный источник

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