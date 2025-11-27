Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет

Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет
96

Определиться с будущей профессией и получить дополнительные баллы для поступления в престижный вуз старшеклассникам Подмосковья помогает система предпрофклассов.

В школах Московской области предпрофессиональные классы открыты в 90% образовательных учреждений, в них занимаются свыше 47 тыс. старшеклассников. Классы работают по восьми направлениям, а их количество в новом учебном году увеличилось на 42%. Такие данные привели в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что такие программы усиливают подготовку к поступлению и помогают школьникам определиться с будущей профессией.

"Выпускники предпрофессиональных классов показывают результаты ЕГЭ в среднем на семь баллов выше, чем по стране, и более 80% поступают в вузы на бюджет", – прокомментировал Воробьев. Предпрофессиональные классы в Подмосковье работают в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".

По данным пресс-службы подмосковного правительства, наиболее высокие показатели по поступлению продемонстрировали IT-классы – 94%. Далее следуют инженерные классы (89%) и медицинские (84%). Система предпрофессиональной подготовки реализуется в Московской области при участии более 400 компаний-партнеров.

Выпускники чаще всего выбирают МГТУ им. Баумана, МИФИ, МФТИ, РГАУ-МСХА им. Тимирязева и РНИМУ им. Пирогова. При поступлении они могут получить до 10 дополнительных баллов за предпрофессиональную подготовку.

Ранее власти Подмосковья сообщили о том, что более 250 тыс. школьников в регионе проверили свою киберграмотность.

27 ноября 2025, 13:36
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

