От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора

13 ноября в Москве на площадке "Атомстройэкспорта" состоялась финальная защита проектов второго цикла всероссийского экологического акселератора, организованного Госкорпорацией "Росатом".



Участники представили экспертному жюри результаты четырехмесячной работы над инициативами в сфере устойчивого развития и рационального природопользования.

Программа акселератора была направлена на поддержку перспективных проектов в городах расположения предприятий атомной отрасли. Во втором цикле приняли участие команды, чьи инициативы охватывают широкий спектр направлений: от урбанистического озеленения и восстановления природных территорий до развития экотуризма, производства органических продуктов питания и создания систем по переработке различных видов отходов.

В рамках акселератора участники прошли комплексную образовательную программу, в ходе которой при поддержке наставников провели тестирование бизнес-гипотез, проработали экономические модели и достигли значительного прогресса в реализации своих идей.

Примеры реализованных проектов

Среди представленных проектов — "ЭкорибФерма: устойчивое выращивание грибов" из города Снежинска Челябинской области. Проект основан на выращивании вешенок на органических субстратах по принципу замкнутого цикла, что позволяет минимизировать количество отходов и снизить потребление энергоресурсов. Команда уже получила первый урожай продукции.

"Для нас важно продемонстрировать, что бережное отношение к природе и инновационные технологии могут эффективно дополнять друг друга", — отметил лидер проекта Александр Белов.

Другой значимой инициативой стал социальный проект "Экомарафон "Добрые вещи" из города Заречного Пензенской области. Он направлен на создание устойчивой системы сбора и перераспределения одежды для поддержки социально уязвимых групп населения.

"Благодаря акселератору мы смогли выстроить устойчивую модель проекта: оптимизировали логистику, наладили партнерства и вышли на самоокупаемость. Планируемый годовой объем принимаемой одежды составляет до 30 тонн", – сообщила лидер проекта Надежда Волкова.

Стратегические цели и перспективы

Высокий интерес к программе подтверждается количеством заявок: на участие во втором сезоне было подано свыше 230 анкет.

"Наша ключевая задача — выявить перспективные и коммерчески эффективные экобизнесы, а также разработать подходы к их тиражированию и созданию устойчивых франшиз. Экологическое предпринимательство является важным инструментом для развития как экологической культуры, так и экономики городов", – подчеркнула генеральный директор АНО "Энергия развития" Ольга Шкабардня.