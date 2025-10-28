Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм"

В честь Международного дня анимации программа лояльности "Миллион призов" напоминает москвичам о замечательной возможности – посетить экскурсию по знаменитой киностудии "Союзмультфильм".

Участники программы могут получить билет, используя свои городские или детские баллы. Это уникальное предложение позволит не только погрузиться в мир анимации, но и увидеть кукол и персонажей, которые стали символами детства для многих поколений.

Экскурсия по киностудии

Киностудия "Союзмультфильм" — это место, где создавались многие любимые мультфильмы. Во время экскурсии гости смогут узнать об истории студии, ее значении для отечественной анимации и увидеть уникальные экспонаты. Посетители смогут не только насладиться атмосферой творчества, но и стать частью этого волшебного мира, создав собственный мультфильм под руководством профессионалов.

С момента запуска этой инициативы в 2022 году, москвичи уже более трех тысяч раз воспользовались возможностью посетить киностудию. Это говорит о высокой популярности программы и интересе к анимационному искусству.

Мультпоказы и мастер-классы

Детский центр "Союзмультклуб" предлагает разнообразные программы для посетителей всех возрастов. Для подростков от 10 лет разработана программа "Город открытий", которая включает в себя посещение музея "Золотая коллекция" и мастер-класс по созданию мультфильма. Под руководством опытных мультипликаторов каждый участник сможет реализовать свои идеи и создать уникальный анимационный проект.

Для детей от шести лет предусмотрена программа "Анимация для детей", которая включает показ лучших авторских мультфильмов в профессиональном кинозале и увлекательный интерактив. Каждый юный участник получит на память брендированный сувенир от киностудии, что сделает визит еще более запоминающимся.

Как воспользоваться предложением

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо авторизоваться на сайте с помощью Mos ID. После этого нужно перейти к карточке поощрения, выбрать городские или детские баллы и оформить заказ. Промокод будет отображен в личном кабинете пользователя в разделе «Заказы». Его следует использовать при покупке билета на сайте «Союзмультклуба». Обратите внимание, что билет необходимо приобретать для каждого гостя отдельно.

Дополнительную информацию о том, как получить городские и детские баллы, можно найти на специальной странице проекта.

Применение баллов

Баллы, начисленные за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы, можно использовать не только для посещения киностудии. Участники программы могут получить товары и услуги от партнеров проекта, воспользоваться скидками в магазинах и кафе, а также поддержать благотворительные инициативы. Баллы также можно направить на пополнение транспортной карты "Тройка" или парковочного счета. Это позволяет москвичам активно участвовать в жизни города и поддерживать местные инициативы.

Проект "Миллион призов" является результатом работы ГКУ "Новые технологии управления" и Департамента информационных технологий Москвы. Он соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление". Узнать больше о национальных проектах России и вкладе столицы можно на специальной странице.