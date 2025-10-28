Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 28 октября

Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм"

Участники программы "Миллион призов" могут посетить "Союзмультфильм"
85

В честь Международного дня анимации программа лояльности "Миллион призов" напоминает москвичам о замечательной возможности – посетить экскурсию по знаменитой киностудии "Союзмультфильм".

Участники программы могут получить билет, используя свои городские или детские баллы. Это уникальное предложение позволит не только погрузиться в мир анимации, но и увидеть кукол и персонажей, которые стали символами детства для многих поколений.

Экскурсия по киностудии

Киностудия "Союзмультфильм" — это место, где создавались многие любимые мультфильмы. Во время экскурсии гости смогут узнать об истории студии, ее значении для отечественной анимации и увидеть уникальные экспонаты. Посетители смогут не только насладиться атмосферой творчества, но и стать частью этого волшебного мира, создав собственный мультфильм под руководством профессионалов.

С момента запуска этой инициативы в 2022 году, москвичи уже более трех тысяч раз воспользовались возможностью посетить киностудию. Это говорит о высокой популярности программы и интересе к анимационному искусству.

Мультпоказы и мастер-классы

Детский центр "Союзмультклуб" предлагает разнообразные программы для посетителей всех возрастов. Для подростков от 10 лет разработана программа "Город открытий", которая включает в себя посещение музея "Золотая коллекция" и мастер-класс по созданию мультфильма. Под руководством опытных мультипликаторов каждый участник сможет реализовать свои идеи и создать уникальный анимационный проект.

Для детей от шести лет предусмотрена программа "Анимация для детей", которая включает показ лучших авторских мультфильмов в профессиональном кинозале и увлекательный интерактив. Каждый юный участник получит на память брендированный сувенир от киностудии, что сделает визит еще более запоминающимся.

Как воспользоваться предложением

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо авторизоваться на сайте с помощью Mos ID. После этого нужно перейти к карточке поощрения, выбрать городские или детские баллы и оформить заказ. Промокод будет отображен в личном кабинете пользователя в разделе «Заказы». Его следует использовать при покупке билета на сайте «Союзмультклуба». Обратите внимание, что билет необходимо приобретать для каждого гостя отдельно.

Дополнительную информацию о том, как получить городские и детские баллы, можно найти на специальной странице проекта.

Применение баллов

Баллы, начисленные за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы, можно использовать не только для посещения киностудии. Участники программы могут получить товары и услуги от партнеров проекта, воспользоваться скидками в магазинах и кафе, а также поддержать благотворительные инициативы. Баллы также можно направить на пополнение транспортной карты "Тройка" или парковочного счета. Это позволяет москвичам активно участвовать в жизни города и поддерживать местные инициативы.

Проект "Миллион призов" является результатом работы ГКУ "Новые технологии управления" и Департамента информационных технологий Москвы. Он соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление". Узнать больше о национальных проектах России и вкладе столицы можно на специальной странице.

28 октября 2025, 15:13
Фото: Mos.ru
Mos.ru

Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
Сергей Собянин объявил о запуске уникальной выставки "Город живых историй" на Красной площади, приуроченной к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. С 7 по 9 ноября москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу исторической памяти, посетив музей, который расскажет о героических страницах Великой Отечественной войны. Тематические зоны выставки Выставка будет включать 10 тематических зон, каждая из которых будет посвящена важным аспектам жизни столицы во время войны.

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн
Около 1,6 млн жителей Московской области участвуют в общих собраниях собственников многоквартирных домов в электронном формате через систему ГИС ЖКХ в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных". Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день в более чем 4 тыс.

В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей

В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей
Более 700 современных детских игровых площадок будет оборудовано в Московской области до конца 2025 года в соответствии с задачами национального проекта "Инфраструктура для жизни". Такие данные привел губернатор Андрей Воробьев. Как заявил глава региона, программа по созданию современных игровых пространств для детей реализуется с 2013 года.

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин

Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин
В Москве вновь произошел инцидент, связанный с попыткой атаки беспилотного летательного аппарата. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно пресекли угрозу, уничтожив беспилотник, направлявшийся на город.

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в течение следующего года. Работы ведутся в полном объеме, и по их окончании исторический облик главного корпуса будет восстановлен, а вместимость зрительской трибуны увеличится почти в два раза.

