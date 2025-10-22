Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Среда 22 октября

13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год
113

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в течение следующего года.

Работы ведутся в полном объеме, и по их окончании исторический облик главного корпуса будет восстановлен, а вместимость зрительской трибуны увеличится почти в два раза. Кроме того, зона состязаний будет приведена в соответствие с международными стандартами, что позволит проводить здесь конные соревнования мирового уровня.

Недавно Сергей Собянин вместе с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут посетили строительную площадку ипподрома и лично оценили ход реставрационных и строительных работ. По словам мэра, в настоящее время активно ведется реставрация исторического павильона, беговых дорожек и спортивных сооружений. Особое внимание уделяется сохранению архитектурного наследия, ведь Центральный московский ипподром — это не только спортивный объект, но и значимый памятник истории.

В ходе реконструкции планируется увеличить объём зданий почти в два раза за счёт создания нового современного конноспортивного комплекса. Вместимость основной трибуны главного корпуса также будет увеличена вдвое, а благодаря возможности установки временных трибун общая зрительская аудитория сможет вырасти ещё больше. Таким образом, Московский ипподром превратится в живой и динамичный спортивный центр, способный принимать большое количество зрителей и участников мероприятий.

Помимо обновления спортивной инфраструктуры, власти уделяют внимание и благоустройству прилегающей территории. Планируется реконструкция и строительство новых транспортных коммуникаций, что значительно улучшит доступность ипподрома для посетителей и спортсменов. Вокруг комплекса будут обустроены удобные пешеходные и автомобильные пути, что повысит комфорт и безопасность передвижения.

История Центрального московского ипподрома насчитывает почти два столетия — он был основан в 1834 году и является старейшим рысистым ипподромом в России, а также одним из первых в мире. Расположенный на территории бывшего Ходынского поля, ипподром за свою долгую историю стал неотъемлемой частью столичной спортивной и культурной жизни.

"Через год завершится реконструкция Московского ипподрома, и он станет одним из лучших конноспортивных комплексов в мире", — подчеркнул Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX. По его словам, проект направлен на создание современного спортивного объекта с сохранением исторических традиций и архитектуры, что позволит не только поддержать высокий уровень российского конного спорта, но и привлечь внимание международного сообщества.

Реконструкция Центрального московского ипподрома — масштабный и важный проект для столицы, который позволит сохранить уникальное наследие и создать современные условия для развития конного спорта. Москвичи и гости города смогут в ближайшее время насладиться обновлённым комплексом, где сочетаются история, комфорт и современные спортивные технологии.

Шоу-бизнес в Telegram

22 октября 2025, 13:24
Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канал Мэра Москвы в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка
Зрителей онлайн-трансляций из Московского зоопарка приглашают принять участие в новой викторине, посвящённой большим пандам – любимым обитателям зоопарка и настоящим звездам эфира. Эта интерактивная игра подготовлена совместно с проектом "Активный гражданин", Она стала первой интеграцией двух популярных городских цифровых платформ, объединяя любовь к природе и современные технологии.

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог
В Москве в ближайшие три года планируется значительное расширение транспортной инфраструктуры. Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил о том, что с 2026 по 2028 год в эксплуатацию будет введено более 283 километров новых дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии
Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, который обещает значительно улучшить транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей. Это важное событие станет ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, а также позволит создать новые маршруты для поездок, сокращая время в пути для пассажиров.

Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление

Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление
В Москве состоялся Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), главное событие в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), прошедшее под девизом "Создавая энергетику будущего вместе". В пленарном заседании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин. Глобальные вызовы: переформатирование мировых связейОткрывая форум, Президент России Владимир Путин обозначил основные вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и проанализировал ситуацию на ключевых рынках.

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино
Основной акцент был сделан на создании современных, многофункциональных зон для спорта, активного отдыха и спокойного досуга жителей всех возрастов. Куркино: парк "Дубрава" и обновленные дворыЦентром преобразований в Куркине стала масштабная реконструкция парка "Дубрава", который превратился в современное пространство для отдыха.

Выбор читателей

21/10ВтрВерхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 20/10ПндЗвездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 20/10ПндПриродные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 21/10Втр"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 20/10Пнд"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 20/10Пнд"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать