Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Центрального московского ипподрома на Беговой улице будет завершена в течение следующего года.

Работы ведутся в полном объеме, и по их окончании исторический облик главного корпуса будет восстановлен, а вместимость зрительской трибуны увеличится почти в два раза. Кроме того, зона состязаний будет приведена в соответствие с международными стандартами, что позволит проводить здесь конные соревнования мирового уровня.

Недавно Сергей Собянин вместе с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут посетили строительную площадку ипподрома и лично оценили ход реставрационных и строительных работ. По словам мэра, в настоящее время активно ведется реставрация исторического павильона, беговых дорожек и спортивных сооружений. Особое внимание уделяется сохранению архитектурного наследия, ведь Центральный московский ипподром — это не только спортивный объект, но и значимый памятник истории.

В ходе реконструкции планируется увеличить объём зданий почти в два раза за счёт создания нового современного конноспортивного комплекса. Вместимость основной трибуны главного корпуса также будет увеличена вдвое, а благодаря возможности установки временных трибун общая зрительская аудитория сможет вырасти ещё больше. Таким образом, Московский ипподром превратится в живой и динамичный спортивный центр, способный принимать большое количество зрителей и участников мероприятий.

Помимо обновления спортивной инфраструктуры, власти уделяют внимание и благоустройству прилегающей территории. Планируется реконструкция и строительство новых транспортных коммуникаций, что значительно улучшит доступность ипподрома для посетителей и спортсменов. Вокруг комплекса будут обустроены удобные пешеходные и автомобильные пути, что повысит комфорт и безопасность передвижения.

История Центрального московского ипподрома насчитывает почти два столетия — он был основан в 1834 году и является старейшим рысистым ипподромом в России, а также одним из первых в мире. Расположенный на территории бывшего Ходынского поля, ипподром за свою долгую историю стал неотъемлемой частью столичной спортивной и культурной жизни.

"Через год завершится реконструкция Московского ипподрома, и он станет одним из лучших конноспортивных комплексов в мире", — подчеркнул Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере MAX. По его словам, проект направлен на создание современного спортивного объекта с сохранением исторических традиций и архитектуры, что позволит не только поддержать высокий уровень российского конного спорта, но и привлечь внимание международного сообщества.

Реконструкция Центрального московского ипподрома — масштабный и важный проект для столицы, который позволит сохранить уникальное наследие и создать современные условия для развития конного спорта. Москвичи и гости города смогут в ближайшее время насладиться обновлённым комплексом, где сочетаются история, комфорт и современные спортивные технологии.