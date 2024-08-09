Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан

В условиях непростой ситуации, сложившейся в Курской области после недавних трагических событий, Московское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало оперативный сбор гуманитарной помощи для пострадавших. В результате активных действий единороссов и неравнодушных жителей столицы было собрано более пяти тонн необходимых товаров всего за сутки.



Семь разнотоннажных машин с гуманитарным грузом уже выехали к адресатам, чтобы поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников* подчеркнул важность этой инициативы, отметив, что в машинах находятся питьевая вода, генераторы, средства личной гигиены и продукты питания. "Московская "Единая Россия" направляет первую часть гуманитарной помощи жителям, пострадавшим после нечеловеческой террористической атаки на Курскую область. Москвичи откликнулись своим сердцем на трагедию, произошедшую на границе с Курской областью. Москва помогала, помогает и будет помогат", — заявил он.

Важным аспектом этой акции стало то, что Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил готовность городской системы здравоохранения принять пострадавших. Он сообщил, что московские врачи уже выехали в Курскую область для оказания помощи местным коллегам. Это подчеркивает солидарность и готовность столицы поддержать своих граждан в трудные времена: "Москва своих не бросает. Так было всегда и так останется на веки".



Руководитель исполкома Московского городского регионального отделения "Единой России" Максим Руднев отметил, что партия не может оставаться в стороне, когда в беде находятся мирные граждане. Он рассказал о том, как сразу после известия о трагедии была организована гуманитарная помощь. Особенно активно откликнулось "Женское движение Единой России" под руководством Ирины Елифёровой. Активисты собрали продукты питания, вещи для мам и детей, средства личной гигиены и игрушки. "У нас до сих пор продолжается сбор гуманитарной помощи от москвичей, и мы будем формировать следующий груз", — добавил Руднев.

Инженер-изобретатель и руководитель инновационного предприятия "АИР Магистраль" Алексей Кучмин также отметил скорость, с которой была организована первая отправка помощи. "Партия не будет останавливаться, помощь курянам будет собираться и направляться по мере запросов и необходимости. Нельзя оставлять своих родных и близких в трудную ситуацию наедине с бедой. Мы всегда рядом, и все, что от нас зависит, будет сделано", — подчеркнул он.

Собранные грузы будут направлены в пункты временного размещения (ПВРы) Курской области, где находятся мирные граждане, нуждающиеся в поддержке. Эта акция не только помогает обеспечить их необходимыми вещами, но и показывает, что в трудные времена мы можем объединиться ради общей цели — помощи тем, кто оказался в беде. "Единая Россия" продолжит свою работу по сбору гуманитарной помощи, оставаясь верной своим принципам поддержки граждан в трудные времена.