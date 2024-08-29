Кандидаты в МГД от команды Собянина обсудили молодежные проекты

28 августа в штабе общественной поддержки "Единой России" прошла экспертная сессия "Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей".

На встрече в Штабе общественной поддержки "Единой России" обсуждали, как помочь молодым людям в Москве. Говорили о возможностях для образования, карьеры и поддержке молодых специалистов. Также обсуждали развитие цифровых технологий, например, электронное голосование.

"Современная Москва – город с молодой энергией. И это – результат многолетней работы по поддержке молодежных инициатив, развитию образования, созданию инфраструктуры для молодых предпринимателей, профессионалов, волонтеров, спортсменов и творческих людей. Не случайно в программе нашей команды сразу несколько блоков нацелены на поддержку молодежи: и в экономике, и в образовании, и в спорте мы готовы реализовать новые проекты с участием молодых москвичей", – уверен заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

Особо отметили рост числа студентов-волонтеров — почти 440 тысяч в этом году, что на 15% больше прошлого года. Максим Руднев добавил, что важно поддерживать молодежные инициативы и создавать нужную инфраструктуру.

Алексей Лисовенко заявил, что Москва должна продолжать помогать молодым людям реализовываться. Одной из тем были предстоящие выборы в Мосгордуму и популярность электронного голосования среди молодежи.

Светлана Акулова привела пример того, как молодые москвичи активно участвуют в городских инициативах через цифровые платформы, такие как "Активный гражданин".