Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага

22 августа Москва отмечает День Государственного флага Российской Федерации. В этом году празднование обещает быть особенно ярким и насыщенным.



В разных уголках столицы проходят патриотические акции, выступления артистов и мастер-классы, которые привлекают внимание как местных жителей, так и гостей города. Все мероприятия бесплатны, что позволяет каждому желающему стать частью этого важного события.

Улицы Москвы украсили более 2,2 тысячи флагов, которые можно увидеть вдоль основных магистралей, у знаковых зданий и на мостах. Например, флагштоки с триколором установлены у Центрального музея Вооруженных сил и здания Совета Федерации. Особое внимание уделено мостам — Большому Устьинскому, Крымскому и другим, где флаги создают праздничную атмосферу.

Накануне праздника, в ночь с 21 на 22 августа, прошел праздничный автопробег по Садовому кольцу. Активисты сообщества "STOлица" собрали около тысячи автолюбителей, которые украсили свои машины флагами и атрибутикой. Колонна проехала по Садовому кольцу, а участники получили аквагрим в цветах российского триколора. Это событие стало символом единства и патриотизма.

В сам день праздника активисты продолжают поздравлять москвичей, раздавая стикеры и ленты-триколоры в 20 городских парках, включая Парк Горького и сад «Эрмитаж». Это создает атмосферу дружелюбия и сплоченности среди горожан.

Одним из самых ожидаемых событий станет развертывание самого большого Государственного флага площадью более тысячи квадратных метров около Музея Победы. На церемонии примут участие военнослужащие и ветераны, что подчеркнет значимость данного момента. В 16:00 в Музее Победы пройдет праздничный концерт «Россия — это мы», на котором выступят творческие коллективы из разных регионов страны.

Также музыкальные композиции в исполнении военного оркестра можно будет услышать на Северном речном вокзале. Здесь пройдет торжественное шествие с поднятием триколора и праздничная программа для всей семьи с мастер-классами и квестом "В поисках сокровищ".

В парках столицы будут организованы мастер-классы и концерты. В Таганском парке участники смогут создать аппликации из перламутра, а в Бабушкинском парке исполнят патриотические песни. Завершит день сольный концерт артиста Марата Крымова.

Таким образом, День Государственного флага в Москве становится не только праздником, но и важным событием, объединяющим людей вокруг идеи патриотизма и любви к родине.