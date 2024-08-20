Губернатор Подмосковья запустит образовательный обмен с Узбекистаном

О сотрудничестве в области образования и обмене лучшими практиками губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорился с заместителем хокима (губернатора) Ташкентской области Узбекистана Отабеком Султанбековым, сообщает пресс-служба правительства Московской области.



«У нас есть много тем для обсуждения, связанных с развитием и совершенствованием образовательных проектов. Цель нашей встречи — наладить систему взаимодействия в сфере образования, охватывающую как дошкольные, так и школьные учреждения», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.



Делегация из Ташкентской области прибыла в Подмосковье в составе представителей хокимията и руководителей образовательных учреждений. Они посетят Технолицей в Истре.

Московская область представила опыт работы образовательных кластеров, включая Технолицей в Истре, гимназию Примакова и Физтех-лицей. В ходе визита представители Ташкентской области высоко оценили организацию процесса обучения, билингвальную образовательную среду и возможности для практического применения знаний.

Делегаты из Ташкентской области также отметили успехи Подмосковья в создании школ полного дня и развитии дополнительного образования.

«У нас плотный, очень насыщенный график. Наша делегация благодарна за гостеприимство», – отметил заместитель хокима Ташкентской области Узбекистана Отабек Султанбеков.

Стоит отметить, что в Подмосковье также успешно внедрена система рейтингования школ, что способствует повышению качества образования. Выпускники региона ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах и олимпиадах, что подчеркивает эффективность образовательных программ.

В завершение встречи губернатор Подмосковья Воробьёв подчеркнул важность практического сотрудничества между регионами, отметив, что уже видны результаты совместных экономических проектов. Подмосковные компании активно работают в Узбекистане, а узбекские предприятия рассматривают возможности для развития бизнеса в Московской области.