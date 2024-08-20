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Вторник 20 августа

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Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России

Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России
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В ночь с 21 на 22 августа московская молодежь отметит День Государственного флага России народным автопробегом по Садовому кольцу. Акция, организованная молодежным сообществом "STOлица" при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики, обещает стать ярким и запоминающимся событием, в котором примут участие более 500 автомобилей.

Сбор участников начнется в 20:00 на проспекте Академика Сахарова. В этом месте все желающие смогут получить тематическую атрибутику, включая государственный флаг Российской Федерации, герб Москвы и флаги регионов страны. Участники смогут украсить свои автомобили, добавив к ним стилизованные наклейки и другие элементы, что создаст атмосферу единства и патриотизма. Кроме того, для гостей будет доступен аквагрим в цветах российского триколора, что добавит празднику еще больше красок и веселья.

Присоединиться к колонне и проехать круг по Садовому кольцу можно будет по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы". Это позволит организаторам лучше подготовиться к мероприятию и обеспечить безопасность участников. Автопробег станет не только возможностью продемонстрировать любовь к родине, но и способом объединить молодежь столицы вокруг общей идеи.

На следующий день, 22 августа, активисты "STOлица" подарят прохожим стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры. С 12:00 до 14:00 волонтеры будут раздавать подарки в 20 городских парках, включая известные места, такие как Парк Горького, сад "Эрмитаж", а также парки "Красная Пресня" и "Фили". Это станет отличной возможностью для горожан присоединиться к празднованию и почувствовать дух единства.

Фото: пресс-служба Комитета общественных связеи? и молодежнои? политики города Москвы

Мероприятие направлено на то, чтобы подчеркнуть важность государственного флага как символа нашей страны и ее культурного наследия. Организаторы уверены, что такая акция поможет молодым людям не только выразить свою патриотическую позицию, но и сплотить их вокруг общих ценностей. Празднование Дня флага России в таком формате станет ярким примером того, как молодежь может активно участвовать в жизни города и страны.

Телеграм канал

20 августа 2024, 12:36
Фото: пресс-служба Комитета общественных связеи? и молодежнои? политики города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

Губернатор Подмосковья запустит образовательный обмен с Узбекистаном

Губернатор Подмосковья запустит образовательный обмен с Узбекистаном
О сотрудничестве в области образования и обмене лучшими практиками губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорился с заместителем хокима (губернатора) Ташкентской области Узбекистана Отабеком Султанбековым, сообщает пресс-служба правительства Московской области. «У нас есть много тем для обсуждения, связанных с развитием и совершенствованием образовательных проектов.

"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий

"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий
Москвичи получили уникальную возможность поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также жителей новых и приграничных территорий, используя свои городские и призовые баллы. Сайт "Миллион призов" совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" запустил сбор средств, который позволяет каждому желающему перевести от 500 до 10 тысяч баллов, что эквивалентно сумме от 500 до 10 тысяч рублей. Городские (зеленые) баллы начисляются за активное участие в электронных проектах Москвы, а призовые (красные) баллы можно получить в рамках акции #ВыбираемВместе2024.

Родион Газманов передал гуманитарную помощь семьям из Курска от жителей ЗАО

Родион Газманов передал гуманитарную помощь семьям из Курска от жителей ЗАО
19 августа активисты "Женского движения Единой России" в Москве организовали доставку гуманитарной помощи для жителей Курской области, временно размещенных в пункте временного размещения (ПВР) в Ступино. Это мероприятие привлекло внимание не только местных жителей, но и представителей культуры, включая музыканта и общественного деятеля Родиона Газманова. В ПВР находятся около 160 человек, из которых 113 — дети, вынужденно покинувшие свои дома.

Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль "Москва 2030"

Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль "Москва 2030"
Дети, эвакуированные из Курской области, стали участниками уникального события, посетив площадку форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в инновационном центре "Сколково". Это мероприятие организовано при поддержке Правительств Москвы и Московской области, а также института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Более 80 детей и их сопровождающих родственников получили возможность погрузиться в мир современных технологий и инноваций.

На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край"

На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край"
На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край", которая прошла с 12 августа в течение недели. В этом году научно-исследовательская программа "Менделеевская экологическая экспедиция" объединила более 80 школьников, студентов и преподавателей, участвующих в проекте "Менделеевские классы". Впервые к участникам присоединились победители Всероссийского конкурса "Большая перемен", что стало значительным достижением.

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