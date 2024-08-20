Московская молодежь проведет автопробег по Садовому кольцу ко Дню флага России

В ночь с 21 на 22 августа московская молодежь отметит День Государственного флага России народным автопробегом по Садовому кольцу. Акция, организованная молодежным сообществом "STOлица" при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики, обещает стать ярким и запоминающимся событием, в котором примут участие более 500 автомобилей.



Сбор участников начнется в 20:00 на проспекте Академика Сахарова. В этом месте все желающие смогут получить тематическую атрибутику, включая государственный флаг Российской Федерации, герб Москвы и флаги регионов страны. Участники смогут украсить свои автомобили, добавив к ним стилизованные наклейки и другие элементы, что создаст атмосферу единства и патриотизма. Кроме того, для гостей будет доступен аквагрим в цветах российского триколора, что добавит празднику еще больше красок и веселья.

Присоединиться к колонне и проехать круг по Садовому кольцу можно будет по предварительной регистрации на портале "Молодежь Москвы". Это позволит организаторам лучше подготовиться к мероприятию и обеспечить безопасность участников. Автопробег станет не только возможностью продемонстрировать любовь к родине, но и способом объединить молодежь столицы вокруг общей идеи.

На следующий день, 22 августа, активисты "STOлица" подарят прохожим стилизованные стикерпаки и ленты-триколоры. С 12:00 до 14:00 волонтеры будут раздавать подарки в 20 городских парках, включая известные места, такие как Парк Горького, сад "Эрмитаж", а также парки "Красная Пресня" и "Фили". Это станет отличной возможностью для горожан присоединиться к празднованию и почувствовать дух единства.

Мероприятие направлено на то, чтобы подчеркнуть важность государственного флага как символа нашей страны и ее культурного наследия. Организаторы уверены, что такая акция поможет молодым людям не только выразить свою патриотическую позицию, но и сплотить их вокруг общих ценностей. Празднование Дня флага России в таком формате станет ярким примером того, как молодежь может активно участвовать в жизни города и страны.