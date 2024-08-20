19 августа активисты "Женского движения Единой России" в Москве организовали доставку гуманитарной помощи для жителей Курской области, временно размещенных в пункте временного размещения (ПВР) в Ступино. Это мероприятие привлекло внимание не только местных жителей, но и представителей культуры, включая музыканта и общественного деятеля Родиона Газманова.



В ПВР находятся около 160 человек, из которых 113 — дети, вынужденно покинувшие свои дома. Ирина Елиферова, координатор "Женского движения", отметила: "Мы привезли все самое необходимое: канцелярские товары, наборы для творчества к 1 Сентября, памперсы, предметы гигиены и бытовую химию". Помощь была собрана с участием жителей Западного округа Москвы и передана от москвичей через Газманова.



Концерт, организованный Газмановым, стал настоящим праздником для детей и их матерей. "Несмотря на трудности, люди сохраняют оптимизм и надежду", — подчеркнул он. Его слова о важности поддержки в это непростое время резонировали с присутствующими. "Пока мы вместе, нас не победить", — добавил музыкант, подчеркивая важность единства и поддержки.

Кроме гуманитарной помощи, в ПВР приехала группа из 20 психологов, готовых оказать поддержку курянам. Ольга Беляева, член Общественного совета проекта "Женское движение", рассказала о важности психологической помощи для людей, переживших травму. Она отметила, что работа с такими семьями требует времени и профессионализма: "Нам очень не хватает детских психологов".

Проект "Женского движения Единой России" по оказанию психологической поддержки был создан в начале года в ответ на запросы волонтеров и жителей приграничных регионов. Это направление стало одним из ключевых в народной программе "Единой России", направленной на помощь мирным жителям.

Таким образом, совместные усилия активистов, музыкантов и психологов создают атмосферу поддержки и надежды для тех, кто оказался в сложной ситуации. "Мы будем продолжать приезжать и помогать", — заверила Елиферова, подчеркивая важность постоянного внимания к нуждам людей.