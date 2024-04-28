Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы

Вы имеете право вернуть деньги за неэффективные курсы. Если в онлайн-обучении есть недостатки, например, изменение в расписании занятий, отсутствие обратной связи, домашних заданий, доступа к материалам курса и т.д., можно смело требовать возврата денег.



Кроме того, рекомендуем всем при заключении договора прописать возможность его расторжения в одностороннем порядке. Так же сейчас существует огромное количество "инфоцыган", которые продают воздух: берут деньги и в результате вы остаетесь без ожидаемых знаний и без собственных средств.



Если все же конфликт случился, сначала нужно попытаться уладить вопрос мирно, написав сообщение автору курса. Если в течении месяца после претензии автору курса вопрос не будет решен, тогда уже можно идти в суд.

Важный момент: если программа полностью соответствовала всем правилам, а она вам субъективно не понравилась, в таком случае вернуть деньги практически невозможно.

Основные этапы подготовки к суду

Первым и самым важным шагом является сбор необходимой документации и улик, которые подтверждают факт неэффективной работы коуча. Это могут быть чеки, контракты, переписка, справки от других специалистов и т.д. Чем больше информации у вас есть, тем сильнее будет ваше дело перед судом.

Заявление в суд можно подать на основании статьи 32 Закона прав потребителей, согласно которой заказчик может взыскать уплаченные по договору возмездного оказания услуг денежные средства. Вам необходимо будет обратиться к юристу, который поможет составить компетентное заявление в суд, грамотно его обоснует по пунктам индивидуально вашей ситуации. Через суд ответчик должен будет не только вернуть ваши средства, но также возместить неустойку, судебные издержки и компенсировать моральный вред.

Важно также правильно сформулировать претензию, в которой следует указать факты неэффективной работы коуча, ущерб, причиненный вам, и свои требования о возврате денежных средств. Этот документ будет являться основой для дальнейшего судебного процесса.

После тщательной подготовки всех необходимых документов и претензий нужно обратиться к профессиональному юристу, специализирующемуся на защите прав потребителей. Это позволит убедиться в правильности подготовки материалов и получить квалифицированное сопровождение в суде.

Важным моментом является выбор компетентного юриста, который имеет опыт в рассмотрении подобных дел. В ходе судебного процесса следует предоставить все собранные доказательства, которые могут подтвердить неэффективную работу коуча.